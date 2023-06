El PP ya no tiene tan claro que pueda gobernar sin Vox en Balears

“No es cien por cien seguro”. Así se manifestó anoche el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la posibilidad de que finalmente su candidata electa a la presidencia de Balears, Marga Prohens, pueda gobernar en solitario. Pese a ser el mantra que en numerosas ocasiones ha repetido la líder de los populares en las Islas, el partido no ve ahora tan claro que Prohens pueda tener un Ejecutivo autonómico sin Vox.

“He oído a Prohens decir que quería gobernar en solitario. Cuestión distinta es que esto pueda finalmente confirmarse y cristalizar”, remarca Feijóo en Hora 25, de la Cadena SER. No en vano, al ser preguntado sobre el preacuerdo lubricado este lunes por el que el PP entrega la presidencia del Parlament balear a la formación de extrema derecha y en el que ambas formaciones definen las “líneas fundamentales que inspirarán un acuerdo de investidura”, el líder conservador subraya que “lo que busca y lo que viene a garantizar el acuerdo es la investidura”.

Alberto Núñez Feijóo, sobre las negociaciones del PP con Vox en Baleares: "Lo que busca el acuerdo es la investidura y lo que viene a garantizar es la investidura" pic.twitter.com/7pWQwc01Nf — Hora 25 (@Hora25) 19 de junio de 2023

Sobre el documento, Feijóo afirma haberlo leído, considerándolo “en términos generales correcto” y apostillando que “no es cien por cien del PP, si no no sería un acuerdo”. “Prohens está negociando con ellos [en alusión a Vox]. Entiendo que tendrán avanzadas cosas que no se explicitan”, dice Fejóo. Con todo, asevera que la mayor parte de la mesa de la Cámara balear “la sigue controlando el PP, que tiene dos puestos, frente a uno de Vox”. “Y creo que los otros dos serán para el PSOE”, añade. “Vamos a dejar que los días discurran”, incide.

Acerca de un pacto definitivo con los ultraconservadores, Feijóo se limita a responder: “No estoy en esa negociación, pero lo que sí le puedo asegurar es que en Balears claramente se ha votado un cambio. Prohens, si no recuerdo mal, tiene más diputados que toda la izquierda junta. Por tanto, la gente ha dicho: 'Oiga, vamos a cambiar el gobierno, pónganse ustedes de acuerdo para dar estabilidad al nuevo gobierno'.

En concreto, el preacuerdo al que han llegado ambas formaciones para la constitución de la Mesa del Parlament, que este martes tiene prevista su primera sesión, otorga asimismo la vicepresidencia primera y la secretaría primera al PP. Este martes por la mañana se ha hecho público que la persona escogida por Vox para presidir el Parlament es Gabriel Antonio Le Senne.