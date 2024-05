Euskadi creará una red de “farmacias centinelas” que vigilarán la seguridad de medicamentos publicitarios y homeopatía

Euskadi creará una red de “farmacias centinela” para incrementar la vigilancia de la seguridad de los medicamentos, que prestará especial atención a los medicamentos publicitarios, las plantas medicinales y la homeopatía. El Consejo de Gobierno vasco de este martes -una reunión brevísima porque el Ejecutivo se ha desplazado al Parlamento para su constitución- ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y los Colegios de Farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa que permitirá la puesta en marcha de esta red de farmacias.

Según ha informado el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, esta “red centinela” tendrá como actividad prioritaria “notificar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) a la Unidad de Farmacovigilancia del País Vasco. Pero, además, prestará atención ”a las vacunas, medicamentos publicitarios, plantas medicinales, fórmulas magistrales y medicamentos homeopáticos“.

Estas sospechas de reacciones adversas se centralizarán en la Unidad de Farmacovigilancia del País Vasco, dependiente de la Dirección de Farmacia del Departamento de Salud del Gobierno vasco, que está ubicada en el Hospital de Usansolo desde el año 1989. Allí se reciben y evalúan las notificaciones de sospechas de reacciones adversas que envían ahora los profesionales del ámbito sanitario, la ciudadanía y la industria farmacéutica y se recogerán las que envíen las “farmacias centinela” cuando se suscriba el convenio.

Un segundo convenio entre Salud y los Colegios de Farmacéuticos de Euskadi que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno supondrá implementar desde las oficinas de farmacia un programa de mejora de la adherencia al tratamiento y el uso adecuado de inhaladores por parte de los pacientes con asma y EPOC.

El departamento de Salud financiará con un total de 120.000 euros este “proyecto pioner que aúna dos ámbitos estratégicos del departamento: la atención de las personas con enfermedades crónicas y la integración de las farmacias en el sistema de salud, en coordinación con el resto de niveles asistenciales”, ha señalado Zupiria.

El asma y la EPOC son dos de las enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes. En Euskadi, la prevalencia de asma es del 9,7% y la de EPOC, del 2,41%. El tratamiento principal de ambas enfermedades se aplica a través de inhaladores y es muy importante conocer bien la técnica de inhalación, puesto que si no se realiza correctamente, la medicación no alcanza el pulmón y no hace efecto.