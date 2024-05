Los sindicatos de la concertada religiosa vasca vuelven a las movilizaciones: “La patronal no cumple el acuerdo”

Sólo tres meses de paz. Los sindicatos de la enseñanza concertada religiosa vasca vuelven a anunciar movilizaciones y el final de curso puede volver a complicarse como complicado fue el comienzo. ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT ha denunciado que el acuerdo que suscribieron el 6 de febrero con las patronales, Kristau Eskola y AICE-IZEA, “no se cumple”, por lo que retomarán las movilizaciones que pararon gracias al pacto. Además, explorarán la vía jurídica “para hacer cumplir el acuerdo”.

De momento arrancarán con concentración el próximo 16 de mayo concentración frente a la sede donostiarra de la principal patronal, Kristau Eskola; y el 22 de mayo en las escuelas. Pero lanzan un ultimátum: ai antes de la reunión de la próxima mesa negociadora, el 29 mayo, no hay propuestas para cumplir el acuerdo en los términos firmados, habrá más movilizaciones y se estudiará la vía jurídica para activar demandas judiciales

A través de un comunicado conjunto, todas las centrales con representación en el sector, salvo LAB que no firmó el acuerdo, han recordado que han pasado tres meses desde que todos los sindicatos y patronales con representación en la mesa de centros de enseñanza que ellos llaman “de iniciativa social” firmaron el acuerdo de fin de huelga. “El acuerdo está vigente desde el momento de su firma, pero aún no se está cumpliendo porque las patronales no tienen voluntad de hacerlo”, han denunciado.

Según han señalado, las reuniones para comenzar a aplicar los contenidos recogidos en el acuerdo e incorporar sus contenidos al convenio tuvieron que ser convocadas por los sindicatos “porque las patronales no daban el paso para ello”. Y una vez acordado un calendario de reuniones, “las patronales han suspendido dos”. “En el resto sólo han puesto trabas para que el acuerdo empiece a cumplirse. Las patronales quieren retrasar la aplicación del acuerdo y establecer unas nuevas condiciones diferentes a las que se firmó”, sostienen.

Aseguran que no se ha iniciado el pago de los salarios de 2024 en las cantidades acordadas ni se ha determinado la fecha de inicio del pago, que han presentado las tablas salariales acordadas como provisionales y sometidas a la aprobación y financiación del Gobierno vasco y platean “una forma restrictiva de aplicar las reducciones de jornada acordadas en el curso 2023-2024”. Además, aseguran que “se están poniendo trabas” a que la reducción de horas lectivas acordada para el profesorado se recoja en el articulado del convenio y las patronales pretenden dejar de lado el nuevo régimen de reconocimiento de antigüedad e indemnizaciones en el proceso de recolocación para garantizar el empleo e incluso comprometen la propia aplicación del proceso de recolocación con la excusa de posibles modificaciones legales en la jubilación parcial.

Las centrales denuncian también que las patronales siguen sin hacer llegar a los sindicatos “una propuesta completa de convenio y quieren incorporar también de forma unilateral cambios regresivos y que no recoge el acuerdo en la parte enviada”. Ante esta situación, los sindicatos han decidido tomar medidas para hacer cumplir el acuerdo.

El acuerdo suscrito en febrero contempla un incremento salarial acumulado del 16% en el período 2021-2024, por lo que los sindicatos firmantes aseguraron que se garantizaba el poder adquisitivo de los trabajadores, además de reducir las cargas de trabajo y permite mantener los puestos de trabajo. En concreto, se reducen las jornadas como mínimo una hora para el personal docente en todas las etapas, y este colectivo contará también con al menos una hora más de apoyo. Además, por ejemplo, en Educación Infantil las docentes tendrán una reducción de jornada de 20 horas anuales y el personal auxiliar de 38 horas. En el caso de las y los especialistas de apoyo educativo (EAE) , además de las reducciones de 20 horas, tendrán más horas complementarias: tres más los que estén a jornada completa, dos horas los de media jornada.

El acuerdo puso fin a las movililzaciones, 14 jornadas de huelga desde que caducó hace tres años el convenio sectorial. Sin embargo solo era una solución para este curso -y ahora parece que ni eso- ya que el convenio sigue sin renovar. El sector está formado por 9.000 profesionales, con más de 130.000 estudiantes que finalizaron el pasado con huelgas y arrancaron el mes de enero con otros diez días de paros.