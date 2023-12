Vox aviva el conflicto con el PP y torpedea los presupuestos en Balears: “Estamos negociando en los penaltis”

En una situación inaudita en la historia del Parlament balear, Vox se ha abstenido este jueves en la votación del presupuesto de tres Consellerias y varias entidades públicas del Govern balear, en manos del PP gracias al apoyo externo de los ultraderechistas. Un hecho que ha propiciado el rechazo de las cuentas al producirse un empate entre los populares y la suma de votos de la izquierda y que pone en peligro la aprobación de los Presupuestos autonómicos del próximo año.

Las cuentas podrán volver a votarse en los plenos de la próxima semana, pero la abstención de la extrema derecha sería insuficiente por la aritmética parlamentaria para que el Ejecutivo autonómico pueda sacar adelante los números del próximo ejercicio, dado que, al quedar las anteriores secciones fuera del articulado, esto podría conllevar el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. En este contexto, Vox ha acusado a los 'populares' de diseñar unas cuentas sin contar con su participación, instándoles a tratar a la ultraderecha como “un socio real” y emplazándoles a una nueva negociación, aunque lo ha hecho advirtiendo de que ya “se está negociando en los penaltis”.

Según la portavoz de Vox en la Cámara balear, Idoia Ribas, la existencia del acuerdo de investidura entre PP y ultraderechistas haría que no fuera necesario votar en contra de las cuentas autonómicas, aunque ha advertido de que si los conservadores “presentan políticas contrarias al ideario de Vox, votarán que no”. Para la dirigente, el PP “no puede pretender que Vox vote a favor de todas las políticas que pretenda llevar a cabo en solitario”.

La portavoz se ha referido, en concreto, a la enmienda con la que Vox pretende que se destinen 20 millones de euros a desmantelar la escuela en catalán así como a la dirigida a eliminar las subvenciones a patronales y sindicatos, y que el PP finalmente ha rechazado, pero advirtiendo que no eran las únicas condiciones. De este modo, se ha referido a otras propuestas de carácter fiscal.

Sobre esto, Idoia Ribas ha recordado y criticado que Vox conoció el proyecto de Presupuestos el mismo día que el resto de grupos de la oposición y ha avisado de que “si se hubieran negociado no se estaría dando la situación actual”. “Hemos sido invitados a jugar al final del partido, en el tiempo de descuento y a nadie le gusta jugárselo todo en los penaltis”. De este modo ha ejemplificado Ribas la situación que se vive a pocos días del inicio del pleno de Presupuestos.

“¿Por qué nos llaman socios?”, se ha preguntado Ribas al tiempo que ha añadido que si el PP necesita un socio “tendrá que tratarlos como tal”. La portavoz de Vox no ha aclarado si este mensaje es una petición de entrada en el Ejecutivo autonómico y se ha limitado a dejar en manos de los 'populares' la fórmula de esta relación. “La fórmula para tratarnos como un socio real tendrá que plantearla el PP, que es quien necesita ese socio. Nosotros no estamos gobernando, están gobernando ellos y si quieren que esas iniciativas salgan adelante, tendrán que actuar en consecuencia”, ha apuntado.

En concreto, Vox se ha abstenido en la votación del presupuesto de las Consellerias de Educación y Universidades; Economía, Hacienda e Innovación; Empresa, Empleo y Energía; IbDona; IB3; IbJove; IEB y Fundació Illes Balears d'Acció Exterior.

Cabe recordar que este martes, la abstención de los de Abascal propició el rechazo a una veintena de artículos del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2024. “No podemos votar 'sí' a una secciones no ajustadas a nuestro ideario y que no han sido negociadas con nosotros”, ha señalado la portavoz de Vox. Para Ribas, apoyar unas medidas en cuyo diseño no se ha participado “sería una traición a los votantes”.

Vox: “Las medidas del acuerdo de investidura no son un cheque en blanco”

Idoia Ribas ha recordado que Vox se comprometió a no dificultar la aprobación de las cuentas autonómicas siempre y cuando se cumplieran las 110 medidas del acuerdo de investidura, aunque ha advertido que aquel documento “no era un cheque en blanco y que el PP no puede pretender que se vote a favor de políticas que no están pactadas”.

Esto será así, ha insistido, mientras el PP gobierne en solitario y con Vox en la oposición. Sin embargo, a preguntas de los medios en varios ocasiones Ribas no ha aclarado si se está reclamando la entrada en el Govern.

Equilibrios parlamentarios

Cabe señalar que, en el hemiciclo del Parlament, el PP tiene tantos escaños como los que suman PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos (25), si bien la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens también cuenta con el 'sí' del exdiputado de Vox Xisco Cardona, ahora no adscrito, quien ya ha avanzado que votará a favor del presupuesto “por responsabilidad”.

Con el apoyo de Cardona, Vox tendría que votar en contra de los presupuestos si quisiera impedir que salgan adelante, aunque según han informado su postura actualmente es la de la abstención.

En este escenario cobra también un papel relevante el diputado de Formentera. La aritmética parlamentaria implica que Llorenç Córdoba -acusado por el PP de condicionar la estabilidad de la derecha a cambio de reclamar a Prohens un sobresueldo de 4.000 euros- podría tumbar los presupuestos si votara en contra con la oposición. Su abstención, en cambio, daría un margen de un voto frente a la izquierda.

Este mismo jueves, la presidenta balear Prohens no ha aclarado si tiene confirmado el voto de Córdoba y se ha limitado a señalar que el Ejecutivo cumplirá “con todas las enmiendas de Sa Unió” para su voto positivo a los presupuestos autonómicos. Sa Unió -formada por el PP y Compromís (la derecha local de Formentera)- anunció la expulsión de Córdoba, quien conserva el acta de diputado.

Como principal reivindicación, los de Abascal exigen al PP que apruebe su enmienda para destinar 20 millones de euros a financiar la implantación de lo que denominan 'libre elección de lengua', es decir, la eliminación del catalán como única lengua en la escuela, uno de los reductos donde todavía persiste la lengua propia de las Islas. Dicha enmienda se votó este miércoles y el PP la frustró con su abstención. Sin embargo, se mantiene para el debate en el pleno. En el bloque de enmiendas a Educación, la diputada del PP Ana Isabel Curtó subrayaba “todavía hay plazo para posibles acuerdos”.

Por otro lado, en las sesiones de la Comisión el PP tampoco ha apoyado las cuatro enmiendas de Vox para eliminar las subvenciones a las patronales CAEB y Pimem y los sindicatos CCOO y UGT. De hecho, en lugar de abstenerse ha votado en contra. Se trata de cuatro enmiendas por un valor conjunto de 400.000 euros, con las que Vox pide suprimir las subvenciones nominativas a las patronales y sindicatos y destinar ese dinero a atención a la discapacidad.

Mientras, desde PSIB y MÉS instan al Govern a que negocie con la oposición. El portavoz socialista, Iago Negueruela, lamentaba este jueves que, pese a las circunstancias, el PP no les ha llamado y ha emplazado nuevamente al PP a que negocie con otros partidos para sacar adelante los presupuestos, al considerar que lo que está ocurriendo “no es normal”.

“En ocho años nunca se votó en contra del articulado, nunca hemos visto tantas enmiendas rechazadas del partido del Govern”, ha advertido Negueruela en relación al desarrollo de la Comisión de Hacienda marcada por el pulso entre PP y Vox. En rueda de prensa, Negueruela ha censurado que, a pesar de este escenario, el PP no les ha llamado. “El PP dijo que ya nos llamaría si lo consideraba, creo que ha considerado que no”, ha declarado el diputado socialista.

En esta línea, el PSIB ha reprochado al Govern el “desbarajuste” y el “caos” de la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2024 por la falta de acuerdo entre PP y Vox y ha lamentado que el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, “pensara que tenía un acuerdo, otra vez”, al tiempo que le ha reprochado que no esté liderando las negociaciones.

Asimismo, ha reclamado que la presidenta del Govern se “ponga al frente” para que “no se vea arrastrada por la incompetencia de Costa”, porque este es un “espectáculo” que “no se había visto en los ocho años pasados”.

Ante un posible empate entre el PP y la oposición en la votación de los presupuestos a raíz de la crisis en torno a Llorenç Córdoba, Negueruela ha indicado que cuando alguien dirige una comunidad autónoma “tiene que trabajar para que las cosas salgan bien”. “No solo es la situación de Formentera, en el Consell de Menorca están igual ya que no hay presupuestos porque el PP gobierna en minoría y en Formentera no se sabe quién dirige la isla”, ha explicado.

Finalmente, ha aplaudido el rechazo a la enmienda de Vox para suprimir las subvenciones a la patronal y los sindicatos, ya que los agentes sociales hicieron un “trabajazo enorme” en los “peores momentos de la legislatura pasada durante la pandemia”. Por ello ha instado a Prohens a decir “claramente no” a este “chantaje”, dado que las enmiendas rechazadas se llevarán al pleno del Parlament la próxima semana.