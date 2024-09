La Setmana Europea de la Mobilitat se celebra entre el 16 i el 22 de setembre sota el lema “Espai públic compartit”

El tinent de batle de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma, Toni Deudero, acompanyat per la directora general de Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Lorena del Valle i del conseller de Territori i Mobilitat del Consell Insular, Fernando Rubio, ha presentat aquest dilluns els actes programats amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebrarà entre els dies 16 i 22 de setembre.

Aquesta nova edició, que es presenta sota el lema “Espai públic compartit”, té com a objectiu ressaltar els beneficis extraordinaris que aporta a la societat conviure i compartir l'espai públic, amb menys renous i contaminació de l'aire, més seguretat i millor qualitat de vida.

Després de detallar les activitats programades, Deudero ha posat èmfasi en la “extraordinària col·laboració entre Ajuntament, Govern balear i Consell Insular per elaborar el programa, fet que mostra el compromís de les tres institucions a potenciar la mobilitat sostenible”.

L'edil ha recalcat que aquest any s'ha constatat “un notable increment en el nombre de participants inscrits a les diferents activitats” subratllant que el dia 22, durant la celebració del Dia Europeu Sense Cotxes, “tots els autobusos de l'EMT serà gratuïts , tant per als residents com per a tots els ciutadans”.

Lorena del Valle, per la seva banda, ha incidit que el seu departament ha programat diferents concursos i activitats familiars, així com visites als nous trens. Fernando Rubio, en nom del Consell Insular, ha recordat que el dia 21 al Llar de la Infància les famílies podran gaudir de circuits de seguretat viària, mostra de rutes senderistes i jocs infantils orientats a conscienciar els més joves sobre la importància de la mobilitat sostenible.

Activitats programades

D'altra banda, el Centre Municipal Flassaders acollirà diverses xerrades i tallers d'autonomia i accessibilitat, així com el 50è aniversari de les línies de SALMA, origen de l'actual EMT.

Entre els esdeveniments més destacats hi ha la Diada de la Mobilitat, que se celebrarà el dissabte, 21 de setembre, a la Plaça des Mercat i Plaça Rei Joan Carles I Aquesta Diada ofereix una jornada amb nombroses activitats per a tota la família, entreteniment, música i jocs relacionats amb la mobilitat sostenible. El diumenge 22 se celebrarà el Dia Europeu Sense Cotxes.

Aquesta setmana presta especial atenció al lliurament dels Premis a la Fidelitat del Transport Públic que tindrà lloc a la plaça París dijous, 19 de setembre. Aquesta activitat ludico-festiva reconeix les persones que més han utilitzat el transport públic al darrer any, ja sigui l'autobús urbà, bicicletes de BiciPalma o el transport interurbà de Mallorca.

A més, està previst celebrar altres activitats en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, com ara una edició especial de les Rutes Saludables, a la plaça de l'Olivar coordinada des de l'IbSalut i que compta també amb el suport de l'Associació Espanyola contra el Càncer.

Igualment, està prevista la celebració d'unes jornades tècniques sobre electrificació i noves tendències en mobilitat sostenible a l'Aljub des Baluard Museu, amb la participació, entre d'altres, d'Alfonso Sánchez, Director Gerent de l'EMT Madrid, així com un dia d'activitats per a la promoció de l'accessibilitat universal al transport públic.

El divendres, 20 de setembre se celebrarà el tradicional Park(ing) Day, una activitat que aquest any ha aconseguit un rècord de 25 inscripcions, superant les xifres dels darrers cinc anys. Durant aquest dia, diferents carrers i places de Palma es transformaran en espais creatius i alternatius, replantejant lús de lespai urbà de manera innovadora i reflexiva.

Així mateix, Font de Misteris celebra el desè any consecutiu participant a la Setmana Europea de la Mobilitat. Aquesta activitat consisteix en una passejada nocturna que permet descobrir els llocs més recòndits de Palma i la seva “història oculta”.

Aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, englobarà també altres activitats, tallers i visites guiades els detalls de les quals es poden consultar a la web www.mobipalma.mobi.