Más de un millar de personas se movilizan contra el turismo masivo en Menorca: “Estamos hartos de la estacionalidad y la precariedad”

“Turismo masivo y vivienda” son seguramente las expresiones que más se han repetido en medios de comunicación, administraciones públicas, bares y plazas de las Illes Balears en las últimas semanas. El debate abierto a propósito del modelo turístico basado en la masificación y sus consecuencias directas sobre el acceso a la vivienda, la sostenibilidad y el crecimiento económico sin límite se ha trasladado desde el foco de las discusiones hacia el centro de Palma, Eivissa y ahora también de Menorca.

Este sábado, la campaña 'Vía Menorca' -impulsada, entre otras entidades y asociaciones insulares, por el Grupo de Ornitología Balear (GOB)- ha echado a andar movilizando más de un millar de personas a la sede del Consell Insular, en la maonesa Plaza de la Biosfera, para exigir al gobierno encabezado por Adolfo Vilafranca (PP) “que las instituciones públicas reaccionen de verdad frente a problemas como la masificación, el acceso a la vivienda, la gestión del agua y la diversificación económica”.

Tras las multitudinarias movilizaciones que el pasado 24 y 25 de mayo irrumpieron en las calles de Eivissa y Palma para exigir el fin del modelo de turismo masivo en Balears, Menorca se ha sumado este sábado a la ola de manifestaciones, en este caso con una original performance colectiva. “Hemos decidido disfrazarnos de turistas para venir a masificar 'Cala Biosfereta' -la sede del Consell- para que se entienda que este no es el modelo turístico que queremos. Los residentes estamos hartos de ver las consecuencias de la masificación: la estacionalidad y la precariedad laboral, el no poder encontrar piso porque todo es para turistas. Pues aquí está el 'turismo masivo' llenando la Plaza Biosfera para decir basta”, ha expresado a elDiario.es una manifestante de atuendo colorido, chanclas con calcetines y mucha crema solar factor 100.

Las repercusiones políticas de la campaña 'Vía Menorca', que inició el pasado mes de abril con un ciclo de charlas y conferencias por toda la isla, no se han hecho esperar. Pocas horas antes de la llamada a “masificar Cala Biosfereta”, el equipo de gobierno de Vilafranca convocaba al GOB a una reunión con el objetivo de acercar posiciones a propósito de los tres principales ejes que plantea la organización ecologista como puntos urgentes a tratar: acceso a la vivienda, masificación turística y diversificación económica.

“Ha sido una reunión positiva en la cual ellos nos han explicado su diagnóstico de la situación y ha quedado acreditado que estamos de acuerdo con muchas medidas e incluso algunas ya las estamos llevando a cabo”, ha declarado Vilafranca tras la reunión, aunque ha matizado que “algunas de sus propuestas se tienen que desarrollar más”. Por su parte, Miquel Camps, coordinador de política territorial de GOB Menorca, ha destacado que “hoy sintonía en el análisis de algunos temas, pero diferimos en el tiempo de reacción, porque el Consell tiene el discurso de que todo se tiene que estudiar más fondo y nosotros les pedimos algunos gestos a corto plazo, porque el problema de la masificación ya lo tenemos aquí”.

El gesto dialogante de Vilafranca con el GOB no estuvo exento de cierta “perplejidad” por parte del presidente del Consell, quien dijo que no “entiende” que se convoque una manifestación contra su gestión por problemas que datan de “muchos años atrás”. Con todo, la reunión entre ambas partes es la réplica local de la postura abierta a escuchar iniciativas para morigerar la masificación turística de la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), quien protagonizó un giro copernicano en las posiciones históricas del PP de Balears al reconocer públicamente que las islas han “llegado a su límite” y que “no se puede crecer más”.

En ese sentido, a instancias del GOIB se constituyó el pasado 22 de mayo la Mesa para el pacto social y político para la sostenibilidad que, sin embargo, aún no tiene una hoja de ruta para impulsar acciones concretas ante las demandas de los residentes en las islas. A propósito de esta performance, desde el GOB se mantienen alerta y consideran que “de momento sólo son palabras que anuncian que deberán hacerse estudios y después valorarse”.

En diálogo con elDiario.es, Miquel Camps ha subrayado que “hasta que no oigamos que se toman medidas concretas para frenar los problemas que ya están atropellando a los ciudadanos, las declaraciones pueden parecer una simple estrategia de calmar los ánimos ante una población que parece haber llegado al límite”. Y añaden que “cuando el Govern, el Consell o cualquier agente económico y social tenga intenciones sinceras de abordar los retos sociales, económicos y ambientales que debemos enfrentar, estamos dispuestos a colaborar con análisis y propuestas. Pero no haremos el juego ni vamos a perder el tiempo por motivos de estrategia política. Las próximas semanas dirán si el nuevo discurso del Govern es por convencimiento o por táctica”.

Las medidas concretas que la campaña 'Vía Menorca' ha acercado al gobierno de Vilafranca a través del GOB consisten en, por un lado revisar la alícuota de la llamada 'ecotasa' con el objetivo de morigerar la presión humana durante los meses de mayor afluencia turística en la isla, ampliar y agilizar la acción de los inspectores turísticos que fiscalizan la oferta ilegal de alquileres y limitar la cantidad de vehículos entre los meses de temporada alta. “Se trata de medidas que el Consell tiene posibilidad de tomar si existe voluntad política y que podrían aplicarse de cara al verano que viene”, ha enfatizado el coordinador territorial del GOB, Miquel Camps, en declaraciones a elDiario.es

Un clamor popular: “Aquí vive gente”

Por unas horas la sobria Plaza de la Biosfera ha devenido playa masificada donde no han faltado colchonetas inflables con forma de pato, artefactos de paddle surf y hasta una clase de aquagym a la que se han sumado centenares de manifestantes. “Esta iniciativa nos permite visibilizar algo que los residentes padecemos desde hace muchos años y que está llegando a su límite. No es que no queremos turismo, es que no queremos este modelo”, sostiene en diálogo con elDiario.es Eva G. mientras de fondo atruena el sonido de la archiconocida “Aquí no hay playa” de Los Refrescos.

Según fuentes policiales, la 'Cala Biosfereta' ha acogido este sábado algo más de 500 personas. Según los organizadores la convocatoria ha superado ampliamente el millar de manifestantes. “Esperamos que con esta contundente muestra de movilización popular la Vía Menorca logre recuperar el rumbo de sostenibilidad y protección medioambiental que históricamente hemos tenido en Menorca”, han enfatizado desde el improvisado escenario ante una masiva confluencia que se ha decidido a masificar las calles reclamando un cambio de rumbo.