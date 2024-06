Més d'un miler de persones es mobilitzen contra el turisme massiu a Menorca: “Estem farts de l'estacionalitat i la precarietat”

“Turisme massiu i habitatge” són segurament les expressions que més s'han repetit en mitjans de comunicació, administracions públiques, bars i places de les Illes Balears en les darreres setmanes. El debat obert a propòsit del model turístic basat en la massificació i les conseqüències directes sobre l'accés a l'habitatge, la sostenibilitat i el creixement econòmic sense límit s'ha traslladat des del focus de les discussions cap al centre de Palma, Eivissa i ara també de Menorca.

Aquest dissabte, la campanya 'Vía Menorca' -impulsada, entre altres entitats i associacions insulars, pel Grup d'Ornitologia Balear (GOB)- ha començat a mobilitzar més d'un miler de persones a la seu del Consell Insular, a la maonesa Plaça de la Biosfera, per exigir al govern encapçalat per Adolfo Vilafranca (PP) “que les institucions públiques reaccionin de debò davant de problemes com la massificació, l'accés a l'habitatge, la gestió de l‟aigua i la diversificació econòmica”.

Després de les multitudinàries mobilitzacions que el passat 24 i 25 de maig van irrompre als carrers d'Eivissa i Palma per exigir la fi del model de turisme massiu a Balears, Menorca s'ha sumat aquest dissabte a l'onada de manifestacions, en aquest cas amb una original performance col·lectiva. “Hem decidit disfressar-nos de turistes per venir a massificar 'Cala Biosfereta' –la seu del Consell- perquè s'entengui que aquest no és el model turístic que volem. Els residents estem farts de veure les conseqüències de la massificació: l'estacionalitat i la precarietat laboral, no poder trobar pis perquè tot és per a turistes. Doncs aquí hi ha el 'turisme massiu' omplint la Plaça Biosfera per dir prou”, ha expressat a elDiario.es una manifestant de vestit colorit, xancletes amb mitjons i molta crema solar factor 100.

Les repercussions polítiques de la campanya 'Vía Menorca', que va iniciar el mes d'abril passat amb un cicle de xerrades i conferències per tota l'illa, no s'han fet esperar. Poques hores abans de la crida a massificar Cala Biosfereta, l'equip de govern de Vilafranca convocava el GOB a una reunió amb l'objectiu d'apropar posicions a propòsit dels tres eixos principals que planteja l'organització ecologista com a punts urgents a tractar: accés a l'habitatge, massificació turística i diversificació econòmica.

“Ha estat una reunió positiva en què ells ens han explicat el seu diagnòstic de la situació i ha quedat acreditat que estem d'acord amb moltes mesures i fins i tot algunes ja les estem duent a terme”, ha declarat Vilafranca després de la reunió, tot i que ha matisat que “algunes de les seves propostes s'han de desenvolupar més”. Per part seva, Miquel Camps, coordinador de política territorial de GOB Menorca, ha destacat que “avui hi ha sintonia en l'anàlisi d'alguns temes, però diferim en el temps de reacció, perquè el Consell té el discurs que tot s'ha d'estudiar més fons i nosaltres els demanem alguns gestos a curt termini, perquè el problema de la massificació ja el tenim aquí”.

El gest dialogant de Vilafranca amb el GOB no va estar exempt de certa “perplexitat” per part del president del Consell, que va dir que no “entén” que es convoqui una manifestació contra la seva gestió per problemes que daten de “molts anys enrere”. Amb tot, la reunió entre les dues parts és la rèplica local de la postura oberta a escoltar iniciatives per morigerar la massificació turística de la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), que va protagonitzar un gir copernicà a les posicions històriques del PP de Balears reconèixer públicament que les illes han “arribat al límit” i que “no es pot créixer més”.

En aquest sentit, a instàncies del GOIB es va constituir el passat 22 de maig la Mesa per al pacte social i polític per a la sostenibilitat que, no obstant, encara no té un full de ruta per impulsar accions concretes davant les demandes dels residents a les illes. A propòsit d'aquesta performance, des del GOB es mantenen alerta i consideren que “de moment només són paraules que anuncien que s'hauran de fer estudis i després valorar-se”.

En diàleg amb elDiario.es, Miquel Camps ha subratllat que “fins que no sentim que es prenen mesures concretes per frenar els problemes que ja estan atropellant els ciutadans, les declaracions poden semblar una simple estratègia de calmar els ànims davant d'una població que sembla haver arribat al límit”. I afegeixen que quan el Govern, el Consell o qualsevol agent econòmic i social tingui intencions sinceres d'abordar els reptes socials, econòmics i ambientals que hem d'enfrontar, estem disposats a col·laborar amb anàlisis i propostes. Però no farem el joc ni perdrem el temps per motius d'estratègia política. Les properes setmanes diran si el nou discurs del Govern és per convenciment o per tàctica“.

Les mesures concretes que la campanya 'Vía Menorca' ha acostat al govern de Vilafranca a través del GOB consisteixen en, per una banda, revisar l'alíquota de l'anomenada 'ecotaxa' amb l'objectiu de morigerar la pressió humana durant els mesos de més afluència turística a l'illa, ampliar i agilitzar l'acció dels inspectors turístics que fiscalitzen l'oferta il·legal de lloguers i limitar la quantitat de vehicles entre els mesos de temporada alta. “Es tracta de mesures que el Consell té possibilitat de prendre si hi ha voluntat política i que podrien aplicar-se de cara a l'estiu que ve”, ha emfatitzat Camps en declaracions a elDiario.es.

Un clam popular: “Aquí viu gent”

Per unes hores la sòbria Plaça de la Biosfera ha esdevingut platja massificada on no han faltat matalassos inflables amb forma d'ànec, artefactes de pàdel surf i fins i tot una classe d'aquagym a què s'han sumat centenars de manifestants. “Aquesta iniciativa ens permet visibilitzar una cosa que els residents patim des de fa molts anys i que està arribant al límit. No és que no volem turisme, és que no volem aquest model”, sosté, en declaracions a aquest mitjà, Eva G. mentre de fons retrunya el so de l'arxiconeguda “Aquí no hay playa” de Los Refrescos.

Segons fonts policials, la 'Cala Biosfereta' ha acollit aquest dissabte una mica més de 500 persones. Segons els organitzadors, la convocatòria ha superat àmpliament el miler de manifestants. “Esperem que amb aquesta contundent mostra de mobilització popular 'Via Menorca' aconsegueixi recuperar el rumb de sostenibilitat i protecció mediambiental que històricament hem tingut a Menorca”, han emfatitzat des de l'improvisat escenari davant una massiva confluència que s'ha decidit a massificar els carrers reclamant un canvi de rumb.