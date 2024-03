La paradoxa de Menorca: acollirà més turistes aquesta temporada però no aconsegueix atraure més treballadors

Als mesos centrals de l'estiu del 2023 (juliol, agost i setembre) Menorca va rebre un total de 979.362 visitants. Tot i això, en els mesos de primavera (abril, maig i juny) el balanç va ser de 500.194 turistes. La suma total va pujar a 1.479.556 turistes l'any passat. Aquestes xifres suposen un notable increment del nombre de visitants en comparació de l'any 2022 i obren la porta, una vegada més, a l'anhelat desig de la desestacionalització. A més, el mes de setembre del 2023 va reflectir una xifra de despesa turística sense precedents: 287,35 milions d'euros.

Però, com influeixen aquestes xifres als empleats del sector turístic de l'illa? El secretari general del sindicat Comissions Obreres a Menorca (CCOO Menorca), Antonio Soria, assegura que “l'escassetat de mà d'obra beneficia, a priori, els treballadors perquè els permet, en certa mesura, seleccionar l'ocupació que desitgen i negociar-ne unes condicions laborals favorables. A més, el conveni col·lectiu de l'hostaleria a Balears és un dels millors de tot Espanya però, és clar, les empreses ho han de complir”.

Ara bé, el més important, segons Soria, és que “la durada dels contractes de treball sigui de sis mesos com a mínim, perquè els treballadors puguin cobrar el subsidi per desocupació a l'hivern”. “Molts hotels estan oberts sis mesos o fins i tot més, però això no vol dir que disposin de tota la plantilla durant tot aquest temps”, afegeix.

La manca de treballadors afecta directament la composició de les plantilles de les empreses, les quals exigeixen, a vegades, jornades laborals massa extenses i l'anomenat “sisè dia de treball voluntari”, el qual es paga per sota del que estableix el conveni col·lectiu.

El sindicat Comissions Obreres considera fonamental que “els dos inspectors de Turisme que hi ha a l'Illa posin multes a les empreses que incompleixen el conveni col·lectiu, perquè això provocaria un efecte dissuasori en un lloc tan petit com Menorca, on funciona molt bé el boca a boca”.

Aquesta manca de treballadors es veu augmentada per l'escassetat d'habitatges de lloguer a un preu assequible. Aquesta problemàtica frena bruscament l'arribada de persones de fora de l'illa per cobrir les places vacants a moltes empreses, ja que els operaris disponibles que resideixen a Menorca no són suficients per cobrir tota la demanda del sector.

Antonio Soria assenyala que molts treballadors han de destinar prop d'un 40% del sou a pagar el lloguer, una xifra clarament desorbitada. “Abans i durant la pandèmia (assegura Soria) hi havia hotels que oferien allotjament a les seves plantilles, però amb el temps aquestes infraestructures es van reconvertir en habitacions per als clients, magatzems, etc.”.

L'opinió de la patronal

D'altra banda, el president de la patronal hotelera de Menorca (ASHOME), Sebastián Triay Fayas, manifesta que el turisme sènior, l'IMSERSO, ha permès avançar l'inici de la temporada a sis hotels a Menorca amb un 100% d'ocupació. El propietari del Grup Sagitari assegura que es tracta d'una tipologia de visitant amb un nivell de despesa elevada, cosa que influeix positivament en l'oferta complementària i en el teixit comercial de Menorca en general.

És important tenir en compte que durant els pitjors mesos de tot l'any (gener, febrer i març) a nivell econòmic, 5.000 turistes de l'IMSERSO (aproximadament) visiten Menorca, quan en aquestes dates la població real de l'illa és de poc més de 70.000 habitants. Es tracta, segons les xifres, d'una injecció monetària molt rellevant per a la societat menorquina.

L'arribada de turistes de l'IMSERSO implica que els hotels adherits al Turisme Social es veuen obligats a confeccionar les seves plantilles de treballadors uns quants mesos abans de l'inici de la temporada estival i això, evidentment, beneficia els professionals del sector. Fayas ha anunciat que, avui dia, les reserves confirmades per a l'estiu que ve superen en un 12% el mateix registre en comparació del mes de març del 2023, de manera que “les xifres auguren una gran temporada turística”.

En relació amb l'escassetat de pisos de lloguer per acollir la mà d'obra que procedeix de fora de l'Illa, l'hoteler ha manifestat que es tracta, sens dubte, d'un problema que suposa un llast per a les empreses, perquè no poden completar les plantilles i això repercuteix en la qualitat del servei.

El Sindicat Comissions Obreres (CCOO) i l'Associació Hotelera de Menorca (ASHOME) han coincidit en la valoració sobre les jornades de contractació de personal que van fer conjuntament la patronal i l'Escola de Turisme Felipe Moreno a finals del mes passat.

Tots dos han assegurat que és una iniciativa molt positiva perquè facilita l'acostament de les empreses i dels professionals del sector. Així s'estableix un primer contacte que en pot beneficiar tots dos. A més, iniciatives d'aquesta mena ajuden a incrementar l'interès dels menorquins per aconseguir una feina a la principal indústria de l'Illa, el turisme.