Més habitacions als hotels per atraure els treballadors de temporada: “Busquem tot tipus de solucions”

Les principals cadenes hoteleres de Balears han anunciat que aquesta temporada posaran a disposició de les seves plantilles més habitacions als seus establiments, en un intent de pal·liar la manca de treballadors que pateixen les Illes. El conveni d'hostaleria vigent, signat el 2023, va implicar una pujada de salaris del 25,5%, però el preu de l'habitatge ho ha fet més, sent un dels més cars del país. Davant d'aquesta situació, les empreses busquen mesures per atraure mà d'obra al sector, els treballadors del qual arriben a dormir al carrer o una caravana perquè no troben un lloguer raonable.

Els hotelers d'Eivissa no es mostren gaire esperançats que el problema de la manca d'habitatge assequible per als treballadors es resolgui aquesta temporada perquè els establiments completin les seves plantilles i, a més, ho facin amb personal qualificat. “Hi ha qui compra apartaments, hi ha qui els lloga, hi ha qui els promou, se cedeixen habitacions a la plantilla…”, explica Manuel Sendino, gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa (FEHIF), a elDiario.es. “Qualsevol solució és vàlida. Es busca totes les que tenim al nostre abast per poder oferir allotjament”, assevera.

Tot i això, el gerent de la FEHIF puntualitza que desconeix si la cessió d'habitacions per a les persones treballadores “es farà massivament a Eivissa”, tal com alguns mitjans de comunicació anunciaven el passat mes de febrer respecte als hotels a Mallorca. “És cert que és un problema per a la gent que ve a treballar en temporada. Però cal tenir en compte que abans un hotel donava 20 habitacions i ara només 6, pel nombre de places que es poden oferir. Però que és una de les alternatives, això segur”, explica.

Sendino es refereix a la reducció de places turístiques en hotels que determina la Llei Turística, aprovada mitjançant decret llei per l'equip de govern de Francina Armengol el febrer de 2022, pel qual es congelaven les places turístiques fins al 2026, cosa que ha afectat 18.718 places hoteleres. Anteriorment a aquesta data, ja existia un límit controlat per cada govern insular, per sobre del qual no es podia créixer. El decret llei va paralitzar l'assignació de places de les borses insulars i ordenava els consells a recalcular els sostres màxims.

Mesures específiques dels consells pitiüsos

Des de la Federació Hotelera dEivissa afirmen que la solució és molt complicada. El seu gerent assegura que des del Consell Insular “s'estan fent esforços perquè hi hagi més vivenda residencial disponible”, després que la institució eivissenca hagi anunciat diverses mesures per incrementar la lluita contra l'oferta il·legal de vivenda turística.

“El que hi ha és un plantejament genèric de combatre els pisos turístics il·legals perquè es destinin a un ús residencial. En aquest sentit, el Consell ha pressionat l'accelerador. A veure quins resultats dóna”, explica, tot i que no tenir moltes esperances en els resultats: “Alguna cosa ajudarà, però que solucioni el tema no ho crec. Si ho alleuja, ja estarà bé”.

Sendino es refereix a diferents mesures com la col·laboració del Consell amb el portal de lloguer d'habitatges Booking.com, mitjançant el qual la plataforma comparteix informació amb la institució eivissenca en la lluita contra aquesta pràctica il·legal. Aquesta mesura, anunciada el mes de gener passat, s'uneix a una altra no menys important: a la cruïlla de dades entre el Consell i Hisenda, cosa que, en principi, farà més efectiva la lluita contra el lloguer turístic il·legal, que fins ara, malgrat les multes que imposa el departament de Lluita Contra l'Intrusisme eivissenc, no ofereix resultats. “Hi ha gent, molta, moltíssima, que té por a Hisenda, però que no tem la Conselleria de Turisme”, asseguraven a principi d'any des del Consell, tal com publicava Diari d'Eivissa.

Cal recordar que el lloguer de pisos o habitacions a turistes està prohibit a tota l'illa d'Eivissa, però és legal a les viles o cases independents que compten amb llicència. Per part seva, a Formentera, el president del Consell, Llorenç Córdoba, anunciava divendres passat, durant els actes de celebració del Dia de Balears, que la institució insular contractarà inspectors de turisme per lluitar contra aquesta oferta il·legal, a causa de l'excessiva pressió sobre el territori.

“Esperem que serà una bona temporada”

Pel que fa a les previsions docupació hotelera aquesta temporada 2024, la Federació Hotelera dEivissa té bones expectatives, encara que amb reserves. “Aquest any amb la Setmana Santa tan aviat no s'avançaran les obertures d'establiments, com sí que passa quan aquestes festes cauen a l'abril”, puntualitza Manuel Sendino. “Quan cau més a prop del maig sí que té aquest efecte i la temporada s'allarga més”, assevera. “Per Setmana Santa, els establiments que estiguin oberts, sí que tindran bona ocupació, però no obriran gaires, crec que no arribaran al 10%”, estima.

La temporada turística a Eivissa i Formentera té el seu tret de sortida l'1 de maig tradicionalment, i sembla que aquesta serà la data també aquest any. “L'última setmana d'abril ja obren alguns hotels i després d'aquesta data, en 15 dies o així, ja tothom romandrà obert per tota la temporada turística”, que habitualment es tanca a principis del mes d'octubre.

En aquestes darreres dates d'abril, que coincideixen amb l'obertura dels grans clubs d'Eivissa, la premsa local anunciava fa uns dies que els hotels ja havien penjat el sold out. Tot i això, des de la Federació Hotelera puntualitzen que aquesta situació no es produirà a tota l'illa. “Els que estan més propers a aquestes zones d'oci estan venuts, però no a altres llocs”, en què molts hotels encara estaran tancats.