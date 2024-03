Más habitaciones en los hoteles para atraer a los trabajadores de temporada: “Buscamos todo tipo de soluciones”

Las principales cadenas hoteleras de Balears han anunciado que esta temporada pondrán a disposición de sus plantillas más habitaciones en sus establecimientos, en un intento de paliar la falta de trabajadores que padecen las Islas. El convenio de hostelería vigente, firmado en 2023, implicó una subidas de salarios de un 25,5%, pero el precio de la vivienda lo ha hecho más, siendo uno de los más caros del país. Ante esta situación, las empresas buscan medidas para atraer mano de obra al sector, cuyos trabajadores llegan a dormir en la calle o una caravana porque no encuentran un alquiler razonable.

Los hoteleros de Eivissa no se muestran muy esperanzados en que el problema de la falta de vivienda asequible para los trabajadores se resuelva esta temporada para que los establecimientos completen sus plantillas y, además, lo hagan con personal cualificado. “Hay quien compra apartamentos, hay quien los alquila, hay quien los promueve, se ceden habitaciones a la plantilla…”, cuenta Manuel Sendino, gerente de la Federación Hotelera de Eivissa (FEHIF), a elDiario.es. “Cualquier solución es válida. Se busca todas las que tenemos a nuestro alcance para poder ofrecer alojamiento”, asevera.

Sin embargo, el gerente de la FEHIF puntualiza que desconoce si la cesión de habitaciones para las personas trabajadoras “se va a hacer masivamente en Eivissa”, tal y como algunos medios de comunicación anunciaban el pasado mes de febrero respecto a los hoteles en Mallorca. “Es cierto que es un problema para la gente que viene a trabajar en temporada. Pero hay que tener en cuenta que antes un hotel daba 20 habitaciones y ahora solo 6, por el número de plazas que se pueden ofrecer. Pero que es una de las alternativas, eso seguro”, explica.

Se refiere Sendino a la reducción de plazas turísticas en hoteles que determina la Ley Turística, aprobada mediante decreto ley por el equipo de gobierno de Francina Armengol en febrero de 2022, por el que se congelaban las plazas turísticas hasta 2026, lo que ha afectaba a 18.718 plazas hoteleras. Anteriormente a esa fecha, ya existía un límite controlado por cada gobierno insular, por encima del cual no se podía crecer. El decreto ley paralizó la asignación de plazas de las bolsas insulares y ordenaba a los consells a recalcular sus techos máximos.

Medidas específicas de los consells pitiusos

Desde la Federación Hotelera de Eivissa afirman que la solución es muy complicada. Su gerente asegura que desde el Consell Insular “se están haciendo esfuerzos para que haya más vivienda residencial disponible”, después de que la institución ibicenca haya anunciado varias medidas para incrementar la lucha contra la oferta ilegal de vivienda turística.

“Lo que hay es un planteamiento genérico de combatir los pisos turísticos ilegales para que se destinen a un uso residencial. En ese sentido, el Consell ha apretado el acelerador. A ver qué resultados da”, explica, a pesar de no tener muchas esperanzas en los resultados: “Algo ayudará, pero que solucione el tema no lo creo. Si lo alivia, ya estará bien”.

Se refiere Sendino a diferentes medidas como la colaboración del Consell con el portal de alquiler de viviendas Booking.com, mediante el cual la plataforma comparte información con la institución ibicenca en la lucha contra esta práctica ilegal. Esta medida, anunciada el pasado mes de enero, se une a otra no menos importante: al cruce de datos entre el Consell y Hacienda, lo que, en principio, hará más efectiva la lucha contra el alquiler turístico ilegal, que hasta el momento, a pesar de las multas que impone el departamento de Lucha Contra el Intrusismo ibicenco, no está ofreciendo resultados. “Hay gente, mucha, muchísima, que tiene miedo a Hacienda, pero que no teme a la Conselleria de Turismo”, aseguraban a principio de año desde el Consell, tal y como publicaba Diario de Ibiza.

Hay que recordar que el alquiler de pisos o habitaciones a turistas está prohibido en toda la isla de Eivissa, pero es legal en las villas o casas independientes que cuentan con licencia. Por su parte, en Formentera, el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, anunciaba el pasado viernes, durante los actos de celebración del Día de Balears, que la institución insular contratará inspectores de turismo para luchar contra esta oferta ilegal, debido a la excesiva presión sobre el territorio.

“Esperamos que será una buena temporada”

Con respecto a las previsiones de ocupación hotelera esta temporada 2024, la Federación Hotelera de Eivissa tiene buenas expectativas, aunque con reservas. “Este año con la Semana Santa tan pronto no se adelantarán las aperturas de establecimientos, como sí ocurre cuando estas fiestas caen en abril”, puntualiza Manuel Sendino. “Cuando cae más cerca de mayo sí tiene ese efecto y la temporada se alarga más”, asevera. “En Semana Santa, los establecimientos que estén abiertos, sí tendrán buena ocupación, pero no abrirán muchos, creo que no llegarán al 10%”, estima.

La temporada turística en Eivissa y Formentera tiene su pistoletazo de salida el 1 de mayo tradicionalmente, y parece que esta va a ser la fecha también este año. “La última semana de abril ya abren algunos hoteles y después de esta fecha, en 15 días o así, ya todos permanecerán abiertos por toda la temporada turística”, que habitualmente se cierra a principio del mes de octubre.

En estas últimas fechas de abril, que coinciden con la apertura de los grandes clubs de Eivissa, la prensa local anunciaba hace unos días que los hoteles ya habían colgado el sold out. Sin embargo, desde la Federación Hotelera puntualizan que esta situación no se producirá en toda la isla. “Los que están más cercanos a esas zonas de ocio están vendidos, pero no en otros lugares”, en los que muchos hoteles todavía estarán cerrados.