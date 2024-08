La plataforma 'Canviem El Rumb' defiende convertir las viviendas turísticas al uso residencial en Ibiza

La plataforma 'Canviem El Rumb' ha defendido la importancia de devolver el parque de viviendas turísticas a uso residencial en la isla de Ibiza, así como la necesidad de priorizar el agua para el uso doméstico.

Así lo ha reivindicado este martes el colectivo, que celebró en Sant Antoni su segunda asamblea abierta en la que participaron unas 30 personas.

Según ha afirmado la entidad en un comunicado, en la reunión se abordaron ejes temáticos como el turismo, la vivienda y el agua, en la que se recogieron propuestas para llevar a cabo a “corto, medio y largo plazo”.

“Hay que regular los camiones cisterna que van a grandes villas con piscina y jardines con flora no autóctona. No es justo que una casa payesa de toda la vida que siempre ha hecho un buen uso del agua ahora no tenga ni para regar su pequeño huerto”, han comentado desde la plataforma.

En la reunión, miembros de 'Salvem sa Badia' expusieron su motivación para trabajar con el resto de entidades en la conservación de la posidonia, la calidad de las aguas de baño y mantener la bahía de Portmany “libre de ferris y buques de carga”.

En cuanto a la vivienda y relacionado con los desalojos de Can Rova, han criticado la actuación judicial y policial, por lo que se ha instado a las instituciones a dar una “solución temporal digna” para todos los asentamientos ya existentes esta temporada.

Desde la plataforma han manifestado que la solución debería incluir medidas como una apuesta real por la vivienda protegida, la limitación de precios de alquiler, las cooperativas de vivienda en cesión de uso, la prohibición de todo uso turístico en viviendas residenciales, la reconversión a residencial de edificios turísticos en desuso y la obligación, por parte de las empresas que contratan a trabajadores de temporada, de proporcionar un alojamiento.