Un ataque israelí en una zona humanitaria de Gaza deja más de 70 muertos y centenares de heridos

Al menos 71 palestinos han muerto en un ataque aéreo israelí sobre el área humanitaria de Al Mawasi, en la zona de Jan Yunis. Al Mawasi es en estos momentos un campo de desplazados densamente poblado por miles de refugiados que huyen de la guerra desde el norte de la Franja de Gaza y desde la frontera con Egipto, trasladados por órdenes del ejército israelí. El bombardeo ha dejado también al menos 289 heridos, según ha informado el Ministerio de Sanidad gazatí.

El ejército israelí ha asegurado que está investigando el incidente, mientras que los medios israelíes informan que el objetivo del ataque era uno de los líderes de Hamás, Mohammed Deif. Deif es el comandante de las Brigadas al Qasam, el brazo armado de la milicia islamista, y según ha señalado el ejército israelí en varias ocasiones, una de las “cabezas pensantes” del atentado del 7 de octubre en Israel. Todavía no se conoce si el comandante está entre las víctimas del ataque.

Mientras, el personal sanitario del hospital Nasser, el más cercano a la zona del incidente y uno de los pocos que continuaba en funcionamiento en el enclave palestino, han asegurado que el hospital “ya no puede funcionar” porque los médicos están “abrumados ante la gran cantidad de heridos”, según recoge el diario israelí The Times of Israel.

Uno de los dirigentes de Hamás, Abu Zuhri, ha comunicado a Reuters que este ataque muestra cómo Israel “no está interesado” en llegar a ningún tipo de acuerdo de alto el fuego en la Franja. “Todos los mártires son civiles y lo que ha ocurrido es una grave escalada de la guerra y el genocidio, respaldados por el apoyo estadounidense y el silencio internacional”, ha declarado el mando de Hamás a la agencia.

Desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre han muerto 38.443 personas por la ofensiva israelí en Gaza, y 88.481 han resultado heridas, según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza.