Bernie Sanders abandona la carrera a la Casa Blanca y despeja el camino para la candidatura de Biden

Bernie Sanders se retira de las primarias demócratas estadounidenses, por lo que Joe Biden será el candidato del Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, según han adelantado The New York Times y CNN.

Sanders ha tomado la decisión tras encadenar varias derrotas consecutivas frente al exvicepresidente de Estados Unidos. Biden ganó las primarias en Florida, Illinois y Arizona, con un 61,9%, un 59,1% y un 42,8% de los apoyos, respectivamente, frente a un 22,8%, un 36,1% y un 30,0%, para el senador de Vermont.

El ya excandidato ha anunciado formalmente su retirada a sus seguidores en un mensaje emitido en directo en el que les ha dado las gracias por el apoyo, así como a los voluntarios que han ido puerta por puerta y a quienes han contribuido a su campaña, que ha recabado 10 millones de donaciones.

"Ojalá pudiera darles mejores noticias, pero creo que saben la verdad", ha dicho el senador de Vermont, quien ha reconocido que la victoria en la contienda demócrata era "prácticamente imposible". También ha expresado que ha sido una decisión "difícil y dolorosa" que ha sido tomada tras evaluar sus perspectivas en la campaña. Asimismo, ha felicitado por su eventual nominación a Joe Biden, con el que se ha comprometido a trabajar para derrotar a Donald Trump y "para hacer avanzar nuestras ideas progresistas".

"Aunque Joe Biden será el nominado, debemos seguir trabajando para reunir el mayor número posible de delegados en la Convención Demócrata, donde podremos ejercer una influencia significativa sobre la plataforma del partido y otras funciones", ha dicho. "Aunque la campaña ha llegado a su final, nuestro movimiento no. Y lo hace por un motivo, la lucha por la justicia".

Sanders, de 78 años, ha afirmado que, aunque no ha logrado la nominación, su movimiento ha ganado la "lucha ideológica" del partido, asegurando que, en plena crisis del coronavirus, varias de las posiciones que ha defendido han dejado de considerarse extremas.

"Una mayoría de los estadounidenses entiende que el acceso a la atención sanitaria es un derecho. Ya no se consideran ideas radicales", ha recalcado en un discurso plagado de alegatos por la cobertura sanitaria gratuita, uno de los pilares de su campaña. "Siempre hemos creído que la atención sanitaria debe ser un derecho universal". Asimismo, ha pedido al Congreso que tome medidas excepcionales para apoyar a las familias de los trabajadores más afectados por la crisis del coronavirus antes de concluir su discurso asegurando que "la lucha continúa".

Biden: "Bernie ha creado un movimiento"

Después de la renuncia de Bernie Sanders, Joe Biden será quien deba enfrentarse al actual presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Tras el anuncio formal, Biden ha publicado un comunicado en el que ha elogiado a su rival "por ser una potente voz por un Estados Unidos más justo y equitativo" y se ha comprometido a "escucharlo" y trabajar con él. "Bernie ha hecho algo que poco frecuente en política. La suya no solo ha sido una campaña política, ha creado un movimiento", afirma el vicepresidente. "Y no se equivoquen, creo que es un movimiento que es tan poderoso hoy como lo fue ayer. Eso es algo bueno para nuestra nación y nuestro futuro".

"Sé lo difícil que fue para él tomar esta decisión - y lo difícil que es para los millones de sus partidarios, especialmente los votantes más jóvenes, que se han sentido identificados, entusiasmados por la agenda progresista que ha defendido", ha indicado. "Sabemos lo difícil que es esto. Han puesto el interés de la nación - y la necesidad de derrotar a Donald Trump - por encima de todo. Y por eso os estamos agradecidos. Me pondré en contacto con usted. Os escucharé. Y con sus partidarios me comprometo a lo mismo: os escucho y entiendo la urgencia de lo que tenemos que hacer en este país. Espero que se unan a nosotros. Son más que bienvenidos".

La decisión llega unas semanas después de que el equipo de Bernie Sanders anunciara que iba a reflexionar sobre su participación en la campaña tras acrecentarse la diferencia con Biden. "En lo inmediato, él [Sanders] está enfocado en la respuesta del Gobierno al brote de coronavirus, y en asegurarse que damos cuidado a los trabajadores y a quienes son más vulnerables", explicó su jefe de campaña, Faiz Shakir. en un comunicado.

La candidatura de Joe Biden se vio favorecida tras la retirada del exalcalde Pete Buttigieg y de la senadora Amy Klobuchar el lunes previo al supermartes. Ambos candidatos dieron su apoyo al exvicepresidente. Hasta ese momento y con poca distancia frente a Biden, Sanders partía como favorito en las primarias demócratas. Pero las elecciones del supermartes pusieron a la cabeza al exvicepresidente de Obama, que ganó en porcentaje de voto en 10 de los 14 estados en los que se celebraban los comicios.

Los resultados de la jornada provocaron que dos de los cuatro candidatos que quedaban se retiraran. Así lo hizo el mismo día el multimillonario Michael Bloomberg y al día siguiente la senadora Elisabeth Warren.

Donald Trump ha reaccionado con sorna al anuncio celebrando su retirada en Twitter y pidiendo a sus votantes que le apoyen en las elecciones. "¡Bernie Sanders está fuera! Gracias a Elizabeth Warren. Si no fuera por ella, Bernie habría ganado casi todos los estados en el Supermartes. Esto terminó como los demócratas y el Comité Nacional Demócrata querían, igual que el fiasco de Crooked Hillary [uno de los calificativos con los que se refiere a su rival en las últimas presenciales que viene a significar algo así como 'la Corrupta Hilary']". "La gente de Bernie debería venirse al Partido Republicano", ha afirmado.

Por su parte, la congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez ha agradecido a Bernie Sanders su "lucha" y su "ejemplo" en un tuit. "Gracias Bernie por hacer todo lo que has podido para luchar por todos nosotros, desde el principio, durante toda tu vida. Gracias por luchar con fuerza, luchas solitarias con una verdadera entrega al movimiento popular de Estados Unidos. Gracias por tu liderazgo, tu orientación y tu ejemplo. Te queremos", ha dicho.