El Carnaval de la Resistencia: las protestas marcan la visita de Donald Trump a Reino Unido

Miles de personas, convocadas por colectivos feministas, LGTBI y en defensa de los derechos civiles se han concentrado este viernes en las calles de Londres en señal de protesta contra la visita oficial a Reino Unido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La masiva manifestación, convocada a nivel nacional por la coalición Together Agaisnt Trump (Todos contra Trump), promovida por el periodista de The Guardian Owen Jones , ha sido bautizada en redes sociales como el "Carnaval de la Resistencia".

"Trump es un despreciable misógino, un fanático anti musulmán, utiliza a inmigrantes como chivos expiatorios y es un hombre cuya Administración separa a niños chillando de sus padres y los encierra en jaulas", ha denunciado el propio Jones en una columna explicando sus motivos por los que convocar las protestas.

De acuerdo con los organizadores, se estima que más de 250.000 personas han acudido a las calles este viernes para protestar contra las políticas de Trump, así como por su discurso sexista. El sentimiento generalizado es que el presidente estadounidense, que esta mañana se ha reunido con la primera ministra británica, Theresa May, "no es bienvenido" en el país.

En la convocatoria también ha participado la la plataforma Women's March London, entre otros muchos grupos civiles. La manifestación, que se ha llevado a cabo en un ambiente muy festivo, ha comenzado cerca del mediodía en Regent's Street, en el centro de la capital británica, concluyendo en la plaza del Parlamento, donde se ha leído un manifiesto.

Cientos de manifestantes han llevado mascarillas en la cara con el mensaje "Trump apesta" o pancartas como "No a Trump, no a la guerra" o "Trump adora el 'Brexit'", simbolizado con un corazón en medio.

Otros, algo menos políticamente correctos, han optado por portar carteles en los que se puede leer "Dump Trump" (Trump a la basura) y todo tipo de insultos dirigidos hacia el mandatario, que se encuentra en plena visita oficial junto a la reina Isabel II de Inglaterra.



Para la estadounidense Sarah Cain, que vive en el Reino Unido desde hace once años y que fue una de las primeras asistentes a la protesta, la visita de Trump "es aceptar como normal su comportamiento y no creo que eso sea aceptable", ha señalado.



"Queremos alzar nuestra voz de amor, positivismo y libertad más fuerte que su intolerancia, ira y comportamiento pueril", ha declarado a la agencia Efe.

Uno de los momentos más llamativos de las protestas se ha producido al paso del conocido ya como Trump Baby, un globo aerostático de unos 6 metros de altura que representa al presidente estadounidense en pañales y con un móvil en una de sus manos, diminutas en comparación con el resto del cuerpo del hinchable.

#TrumpBaby just gave @realDonaldTrump the welcome he deserves.



“I guess when they put out blimps to make me feel unwelcome, no reason for me to go to London." pic.twitter.com/LoakgcaXai