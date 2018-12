El Ejército, movilizado para contener el caos en un aeropuerto de Londres tras la irrupción de drones sin identificar

Caos en el aeropuerto londinense de Gatwick por la irrupción de dos drones en el espacio aéreo restringido, que un día después siguen sin estar controlados ni identificados. Después de casi 24h con todos los despegues y aterrizajes cancelados, el Gobierno ha solicitado la intervención del Ejército para neutralizar los dispositivos.

Tanto la policía como las autoridades aeronáuticas han señalado la intrusión como un movimiento "deliberado" destinado a interrumpir los vuelos programados. Descartan, eso sí, un ataque de naturaleza terrorista. "La seguridad pública es prioritaria y tomaremos todas las medidas disponibles para desbaratar este acto deliberado. No hay factores que indiquen que el suceso pueda tener relación con un ataque terrorista", escribió en su cuenta de Twitter la policía de Sussex, a cargo de la seguridad del aeropuerto en cuestión.

#GatwickDrones | We are carrying out a joint search w/ @Gatwick_Airport for the operators of #drones sighted at #Gatwick. Public safety is paramount and we will take all available actions to disrupt this deliberate act. There are no indications to suggest this is terror related. pic.twitter.com/J36d0Xzo2G