"Mándala de vuelta": los gritos xenófobos de los seguidores de Trump contra la congresista Ilhan Omar

"¡Mándala de vuelta!". Los seguidores de Donald Trump han utilizado su último mitin en Greenville, Carolina del Norte, para cargar contra Ilhan Omar, una de las congresistas demócratas que lleva siendo objetivo de los ataques racistas de Trump la última semana. El presidente de Estados Unidos ha afirmado durante este acto que las parlamentarias "ven nuestra nación como una fuerza del mal".

"Tengo una sugerencia para estas extremistas llenas de odio que están intentando destruir nuestro país. Si no les gusta, dejemos que se vayan. Dejemos que se vayan", ha repetido.

El último episodio racista de Trump se desató en Twitter durante el fin de semana. El dirigente se preguntó "por qué esas legisladoras no vuelven a sus países y ayudan a arreglar los lugares completamente rotos e infestados de crimen". Las cuatro -Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley- son ciudadanas estadounidenses.

Después de que una multitud que escuchaba el mitin comenzase a gritar "mándala de vuelta", Trump guardó silenció y prosiguió con su discurso. Minutos más tarde, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo alrededor del hashtag #IstandWithIlhan.

La propia congresista se hacía eco del discurso de Donald Trump y contestaba con una cita de la activista por los derechos humanos y poeta Maya Angelou. "Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio pero aún así, como el aire, me levantaré".

You may shoot me with your words,

You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,

But still, like air, I’ll rise.



-Maya Angelou https://t.co/46jcXSXF0B — Ilhan Omar (@IlhanMN) 18 de julio de 2019

#IStandWithIlhan and am proud to work with her in Congress.



Trump is stoking the most despicable and disturbing currents in our society. And that very hatred and racism fuels him. We must fight together to defeat the most dangerous president in the history of our country. — Bernie Sanders (@SenSanders) 18 de julio de 2019

"Debemos luchar juntos para derrotar al presidente más peligroso de la historia de nuestro país", ha escrito en la misma red social Bernie Sanders.

Trump rally crowd chants 'send her back' after president attacks Ilhan Omar

What a despicable man. #IStandWithIlhanhttps://t.co/VbDhcrKk4D — Debbie Abrahams MP (@Debbie_abrahams) 18 de julio de 2019