Obama carga contra el Partido Republicano: "Trump es el síntoma, no la causa"

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha cargado este viernes contra el Partido Republicano y el actual presidente del país, Donald Trump, al que ha calificado de ser "el síntoma" de la crisis actual que vive la clase política conservadora estadounidense.

Durante un discurso en la Universidad de Illinois titulado "El Estado de la Democracia", Obama, por primera vez en meses, ha hecho un exhaustivo análisis de la situación política actual tras dejar su cargo como presidente en noviembre de 2016. "Trump sólo está aprovechando los resentimientos que los políticos llevan desarrollando desde hace años", ha apuntado, quitando responsabilidad al actual presidente. La crisis que vive el país "no empezó con Donald Trump". "Él es un mero síntoma, no la causa", ha emplazado.

Obama ha rechazado el hecho de que existan altos funcionarios "trabajando de manera activa y secreta" dentro de la Administración Trump para pararle los pies al presidente, un tema que ha sido el centro de un enorme debate en los últimos días, después de que se publicase un artículo de opinión anónimo en The New York Times escrito por un supuesto oficial de la Casa Blanca.

"La afirmación de que todo va a salir bien porque hay gente dentro de la Casa Blanca que secretamente no están siguiendo las órdenes del presidente no prueba nada" , ha emplazado. "Lo digo en serio. No es así como debe funcionar nuestra democracia. Esta gente no han sido elegidos, y por tanto no tienen responsabilidad", ha añadido.

"No nos están ayudando nada al promover de manera activa el 90 por ciento de las locuras que están saliendo de la Casa Blanca y luego decir: 'No os preocupéis, estamos evitando que pase el 10 por ciento restante'", ha sentenciado.

El expresidente también ha atacado de manera directa al actual presidente, en especial los continuos ataques que Trump realiza contra la prensa, el FBI, el Departamento de Justicia y el Fiscal General, Jeff Sessions.

Según ha apuntado el antiguo candidato demócrata, los ataques contra estas instituciones no deberían formar parte de la agenda política del presidente. "Somos estadounidenses, se supone que debemos enfrentarnos a los abusones. No seguirles", ha señalado.

El presidente ha finalizado su intervención haciendo un llamamiento a la sociedad norteamericana para que "deje de buscar motivos para votar o no votar" y en cambio, se fije en la clase trabajadora del país, que es la que "saca a Estados Unidos adelante". De acuerdo con Obama, la principal amenaza para el sistema democrático estadounidense no es Trump, sino la indiferencia de la sociedad.

"El principal antídoto para un Gobierno controlado por unos pocos, un Gobierno que divide, es un Ejecutivo que incluye, con energía y que esté organizado. De esto trata este momento", ha concluido.