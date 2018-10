El Parlamento Europeo pide más medios para combatir el acoso sexual en la Cámara con el voto en contra del PP y la extrema derecha

Más dinero para combatir el acoso sexual en el Parlamento Europeo. Es lo que se ha votado este miércoles en la Cámara de Estrasburgo, pero con un Parlamento dividido: la mayoría de los grupos de extrema derecha –ECR y ENF– y de derecha –PPE– han votado en contra, incluidos los eurodiputados del Partido Popular de Pablo Casado. Socialdemócratas, liberales, verdes y el grupo de la izquierda han votado prácticamente en bloque a favor –los eurodiputados de IU se han abstenido "por error, y están corrigiendo su voto", explican fuentes de la delegación–.

La votación, al requerir mayoría cualificada, y contar con la oposición de toda la derecha, puede no prosperar.

Las dos enmiendas, 139 y 1360 son líneas presupuestarias que permitirían poner en marcha medias concretas contra el acoso sexual en el Europarlamento reclamadas por el movimiento #MeTooEP, explican algunas de sus impulsoras.

La votación se produce en el contexto de la tramitación del Presupuesto comunitario, sobre el cual toma posición el Parlamento. Luego habrá negociaciones con el Consejo Europeo y el voto final será en noviembre o diciembre.

TODAY the #BUDG report “Draft general budget of the European Union for 2019" will be vote in @Europarl_EN We are calling on all MEPs to support the AMs 1359 & 1360. We need to provide financial resources, otherwise the EP resolution is only words and not actions! #EPlenary 📣🇪🇺 pic.twitter.com/xMdUw28HWT