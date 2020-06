La revuelta de los monos que dependían de los turistas: Tailandia esteriliza a miles de macacos agresivos por falta de comida

La pandemia ha provocado que los turistas desaparezcan de Lopburi, conocida como 'La ciudad de los monos', y con ellos su principal fuente de alimento. Antes, los turistas compraban plátanos para dar de comer a los monos. Ahora, los habitantes les dan bebidas azucaradas, cereales y dulces para intentar apaciguarlos, sin éxito.

"Están acostumbrados a que los turistas los alimenten", explica Suparkarn Kaewchot, una veterinaria del gobierno. "Sin los turistas, los monos están más agresivos, peleándose con humanos por comida para sobrevivir. Están invadiendo edificios y obligando a los residentes a abandonar sus casas".

Además, la población local advierte que la nueva dieta de los animales hace que se reproduzcan más. "Cuanto más comen, más energía tienen…, así que procrean más", dice Pramot Ketampai, director del templo Prang Sam Yod en los alrededores de los santuarios.

Para intentar controlar la creciente población, las autoridades han comenzado a colocar grandes jaulas con fruta dentro para atraer a los monos y esterilizarlos. Suparkarn especificó que esto no es un problema para la población de estos animales, ya que solo se realiza en los que viven en las ciudades, no los que viven en la naturaleza. Este programa de esterilización ya se había llevado a cabo antes, aunque llevaba en pausa tres años.

Según The Guardian la población de estos animales se ha duplicado en los últimos años hasta alcanzar los 6.000, aunque Reuters apunta que la cifra total de la provincia de Lopburi sería de 2.000 monos.

Normalmente, la población local vive en armonía con los animales e incluso celebran el Festival de los Monos, en el que los habitantes preparan un gran banquete de frutas.

La crisis del coronavirus ha dejado noticias en diferentes partes del mundo de cómo este tipo de animales intenta sobrevivir a la ausencia del condicionante humano al que ya se había adaptado. Un grupo de monos atacó a un médico y robó sangre de pacientes contagiados en la India. Uno de ellos fue encontrado subido a un árbol mientras masticaba una de las muestras robadas.

#Breaking | Bizarre incident in Meerut: Monkeys run away with Corona test samples, locals fear the spread of infection.



Details by TIMES NOW's Amir Haque. pic.twitter.com/9VrcIn3mqg