Trump, a los gobernadores: "Los manifestantes os van a arrollar y vais a parecer una panda de idiotas"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha mandado un mensaje por teleconferencia a los 50 gobernadores del país en el que exigía una respuesta más agresiva contra los manifestantes, con detenciones y juicios incluidos, para "poner fin" a las protestas y disturbios desatados tras la muerte de George Floyd.

El mandatario se quejó de que los gobernadores "no están haciendo uso" de los militares para reprimir las protesta, y llegó incluso a insultar a los políticos país. "Tenéis que dominar a los manifestantes, porque si no lo hacéis vais a perder el tiempo. Os van a arrollar y vosotros vais a parecer una panda de idiotas. Tenéis que dominarles", insistió el presidente.

Las palabras del presidente dejaron helados a algunos de los participantes en la llamada, uno de los cuales describió el tono que adoptó el mandatario como "desequilibrado", según CBS News. Pero no fueron las únicas.

"Tienen que arrestar a la gente, tienen que seguir la pista a la gente, tienen que meterles en la cárcel durante diez años y nunca verán este tipo de cosas de nuevo", subrayó Trump. "No podemos ser unos pusilánimes. Tenemos todos los recursos, no es como si no los tuviéramos. Así que no entiendo lo que están haciendo ustedes", apostilló.

