El mundo descubre que Arabia Saudí no puede proteger a su industria petrolífera

"Para el mercado del petróleo, o la propia economía mundial, Abqaiq es el trozo más valioso de terreno en el planeta", ha dicho a Bloomberg el presidente de una consultora sobre temas de energía. La definición es correcta y ha quedado confirmada por las consecuencias del ataque procedente de Yemen con diez drones sobre esas instalaciones petrolíferas, aún más importantes que los campos de extracción para la producción diaria de no menos diez millones de barriles. Abqaiq es la mayor planta de procesamiento de productos petrolíferos del mundo. La función de sus refinerías es eliminar del crudo extraído el agua, gas y todas las demás impurezas para que el petróleo tratado pueda ser exportado.

Arabia Saudí ha visto reducida a la mitad su capacidad de producción, lo que afecta a unos cinco millones de barriles, el 5% de la producción mundial. Abqaiq siempre ha aparecido en los análisis sobre los peligros que un ataque terrorista podía tener en la industria petrolífera saudí y por tanto en la economía mundial. Riad desdeñaba tales análisis y los calificaba de alarmistas. Los miles de kilómetros de oleoductos eran objetivos más vulnerables, pero el impacto de una explosión en ellos sería menor en la infraestructura del país.

La amenaza de Al Qaeda, que incluía un llamamiento de Osama bin Laden para atacar objetivos relacionados con la exportación de petróleo, hizo que el Gobierno saudí gastara inmensas cantidades de dinero en la mejora de la seguridad de las instalaciones. Las más importantes están protegidas por baterías de misiles antiaéreos y fuerzas militares. Además, la empresa estatal Aramco cuenta con un ejército privado para proteger sus activos.

En 2006, se produjo un ataque de un comando de Al Qaeda precisamente en Abaiq que, según la versión oficial, fue interceptado antes de que pudiera ocasiones daños serios en las instalaciones. En mayo de este año, un ataque con drones reivindicado por los hutíes yemeníes causó daños en estaciones de bombeo en la zona oeste del país que el Ministerio de Energía calificó de "limitados".

Ese y otros ataques con drones enviados por los hutíes de Yemen habían causado hasta ahora daños menores, con lo que su mayor efecto se había quedado en generar incertidumbre en el mercado del petróleo sin ocasionar hasta ahora variaciones dramáticas en su precio, además de confirmar que la intervención militar en Yemen, responsable de la muerte de miles de yemeníes, había terminado por volverse contra la monarquía del rey Salmán y los intentos de su hijo, el príncipe Mohamed bin Salmán, de convertir a su país en la punta de lanza de una ofensiva en todos los frentes contra Irán.

So while everyone is wrestling w/securing the Strait of Hormuz the Houthis (!) w/10 drones (!!) successfully attacked the single most important facility in the global oil economy. Unbelievable.