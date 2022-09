Boris Johnson critica a la favorita para sucederle por apostar por el 'fracking'

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha usado uno de sus últimos discursos como mandatario para criticar los planes energéticos de Liz Truss, la actual titular de Asuntos Exteriores y la favorita para sucederle como premier y líder del Partido Conservador la semana que viene.

He perdido una beca de 2,5 millones de euros por culpa del Brexit

Saber más

En un contexto de crisis energética, Johnson alabó las “reformas aceleradas y largamente esperadas” del Gobierno para hacer que Reino Unido sea más independiente desde el punto de vista energético y anunció 700 millones de libras (811 millones de euros) para la central nuclear de Sizewell C, en el este de Inglaterra. Pero, según recoge The Guardian, criticó la idea de apostar por el fracking, el polémico proceso de extracción de recursos que ahora está limitado. Truss se ha comprometido a levantar la prohibición, y los hidrocarburos, otra fuente de energía que su probable sucesora quiere explotar mediante nuevas perforaciones en el Mar del Norte.

“Si pudiéramos hacer fracking de forma efectiva y barata en este país, eso sería posiblemente algo muy beneficioso. Tengo que decir que tengo mis dudas de que sea la panacea”, dijo Johnson este jueves. “Preferiría que nos centráramos en las cosas en las que somos brillantes y en las que el daño medioambiental es realmente mínimo”.

“Díganle a todos los que piensan que los hidrocarburos son la única respuesta y que deberíamos hacer fracking y todo eso: la energía eólica marina es ahora la forma más barata de electricidad en este país... Por supuesto, es totalmente limpia y verde”, añadió el primer ministro.

La semana pasada, Truss se comprometió a “poner fin a la prohibición efectiva de extraer nuestras enormes reservas de gas de esquisto mediante fracking”, y se dice que quiere conceder hasta 130 nuevas licencias de perforación para que las empresas de petróleo y gas exploren nuevos yacimientos en el Mar del Norte.

Sin embargo, al ser preguntado sobre su futuro, el líder tory no aclaró si permanecería en la vida política o no pero dijo que daría su “apoyo total e incondicional” a su sucesor. “Mi intención -y lo que ciertamente haré- es dar mi apoyo total e incondicional a quien me sustituya”, dijo Johnson, que aseguró estar “preparado para seguir adelante con la vida”.

Johnson también eludió las preguntas sobre si se arrepiente de algo en su cargo de primer ministro, diciendo que lo dejaría para que lo evaluaran “periodistas más jóvenes, en forma y más activos” que él.

El líder conservador se reunirá el próximo martes con la reina Isabel II en Balmoral, en Escocia, para formalizar su dimisión. La persona que lo sucederá, que se anunciará el lunes tras la votación entre los afiliados conservadores, será nombrada poco después y tras reunirse también con la reina.

Energía nuclear

Johnson pronunció uno de sus últimos discursos como líder tory sobre el futuro nuclear de Reino Unido en un contexto marcado por la crisis por el coste de la vida y culpando de la crisis energética al Partido Laborista, que lleva sin gobernar desde 2010.

Al anunciar la partida económica para el proyecto nuclear en Suffolk, el líder tory lamentó que “durante 13 años los gobiernos laboristas no hicieron absolutamente nada para desarrollar la industria nuclear de este país. Dijeron que no tenía sentido a nivel económico”. Según el político, por eso las empresas “están ahora desesperadas por electricidad confiable y asequible”.

“Por eso destinaremos 700 millones de libras a este acuerdo [para la central nuclear de Sizewell C], como parte de los 1.700 millones de libras (1.964 millones de euros) en fondos disponibles del Gobierno para desarrollar un proyecto nuclear a gran escala”, dijo.

Con relación a esto, se mostró “absolutamente confiando” en que ese proyecto seguirá adelante y resaltó que creará “decenas de miles de puestos de trabajo, dará energía a seis millones de hogares -una quinta parte de todos los hogares de Reino Unido- y ayudará a solucionar las necesidades energéticas, no solo para esta generación, sino también para la siguiente”.

“Gracias al activismo del Gobierno, llegaremos a nuestro objetivo de 50 gigavatios de energía eólica marina para 2030”, lo que equivale a “la mitad del consumo de electricidad de este país”, dijo.