La loca carta de Trump a Erdogan: "La historia le verá como un demonio ¡No sea tonto!"

El presidente Donald Trump envió el pasado 9 de octubre una carta al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para intentar forzar a Ankara a suspender su ofensiva militar contra los kurdos del norte de Siria y llegar a un acuerdo diplomático con ellos.

Erdogan lanzó la ofensiva militar tras la retirada de EEUU de la zona, que daba apoyo a esas mismas milicias kurdas en el marco de la coalición Fuerzas Democráticas de Siria. Trump anunció la retirada de Siria el 6 de octubre, poco después de mantener una llamada telefónica con Erdogan.

En la carta, Trump amenaza con "destrozar la economía turca" y advierte que las sanciones impuestas al país tras la detención del pastor estadounidense Andrew Brunson solo fue "una pequeña muestra" de lo que EEUU es capaz de hacer. Este jueves, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajan a Turquía para abordar el tema.

