Las claves del día: Rusia apunta a Leópolis y cientos de personas siguen en el teatro destruido de Mariúpol

La ofensiva ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 24 de febrero contra Ucrania desde el este, el sur y el norte del país cumple su día número 23. Mientras los ojos siguen puestos en el teatro destruido de Mariúpol, donde Ucrania ha dicho que siguen más de 1.000 personas, la ciudad occidental de Leópolis ha amanecido con un bombardeo en una zona próxima al aeropuerto.

Los combates

Al oeste, en Leópolis, varios misiles lanzados desde el Mar Negro han alcanzado una planta de reparación de aviones en una zona muy próxima al aeropuerto. Informa Mariangela Paone. Leópolis es una de las principales ciudades de Ucrania, muy alejada de los principales avances rusos y cercana a Polonia, así como una vía clave y hasta ahora considerada más segura para las personas que huyen de otras partes del país.

Al sur, en Mariúpol, el presidente Vodolímir Zelenski ha informado de que cientos de vecinos siguen bajo los escombros del Teatro del Drama bombardeado este miércoles y en el que un millar de personas se escondía de los ataques. Al menos 130 personas, ha indicado, han salido con vida del refugio. “A pesar de los bombardeos, a pesar de todas las dificultades, seguiremos con las labores de rescate”. Este viernes, se sigue sacando a gente y retirando los escombros. El Ayuntamiento ha informado de que hay una persona gravemente herida.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho este viernes que los separatistas del este, con ayuda de sus fuerzas armadas, están “apretando el cerco” en torno a esta ciudad en el sur, un puesto estratégico devastado donde se calcula que más de 350.000 personas siguen atrapadas. Muchas voces. Un responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU ha expresado su preocupación por la situación de Mariúpol, asegurando que los suministros de alimentos y agua se están agotando.

En Kiev, los bombardeos han golpeado un día más un edificio residencial en el barrio Podil de la capital, matando al menos a una persona e hiriendo a 19, según los servicios de emergencia. La administración de la ciudad ha cifrado en 60 los civiles que han muerto en la ciudad desde el comienzo de la invasión, entre ellos cuatro niños.

Otros dos personas han fallecido tras ataques a edificios residenciales y administrativos en la ciudad de Kramatorsk, al este, según el gobernador regional, Pavlo Kyrylenko.

En Járkov, al este, un incendio ha arrasado un mercado tras un bombardeo este jueves, según los servicios de emergencias que ha dicho que uno de sus trabajadores ha muerto y otro ha resultado herido en nuevos ataques mientras combatían el incendio. Y en Sumy, al noreste, han informado de que, a consecuencia de bombardeos de artillería, se ha incendiado un gran almacén.







Hasta ahora, Rusia ha logrado la mayoría de los avances en las ciudades del sur y el este, mientras sus fuerzas han permanecido más estancadas en el norte y alrededor de Kiev.

El Ministro de Defensa británico dice en su última actualización de inteligencia que las fuerzas rusas han hecho un “progreso mínimo” esta semana, en la que ya había asegurado que la invasión se ha estancado en gran medida. “Las fuerzas ucranianas en torno a Kiev y Mykolaiv siguen frustrando los intentos rusos de rodear las ciudades”. Las ciudades de Járkov, Chernígov, Sumy y Mariúpol “siguen cercadas y sometidas a fuertes bombardeos rusos”.

Fuentes estadounidenses dijeron este jueves tener “indicios anecdóticos” de que la moral “no es alta” en algunas unidades de las tropas rusas, informa Reuters.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington, señala que las fuerzas rusas no hicieron ningún avance importante y las fuerzas ucranianas llevaron a cabo varios contraataques locales este jueves. “Las fuerzas rusas hicieron pocos progresos territoriales y siguieron desplegando elementos de reserva en grupos de pequeñas fuerzas que probablemente no resulten decisivos”.

Creen además que las fuerzas rusas “siguen sufriendo grandes bajas en los alrededores de Járkov”, y consideran poco probable que los intentos rusos de rodear la ciudad de Izium tengan éxito.

Según los analistas, las fuerzas rusas continúan los ataques a Mariúpol –donde siguen efectuando “constantes avances territoriales en los alrededores y atacan cada vez más las zonas residenciales–, ”pero no hicieron ningún otro avance exitoso desde Crimea“. Consideran también poco probable que, sin apoyo, lancen un asalto anfibio a Odesa.

Los corredores

Este viernes se han acordado nueve corredores humanitarios para evacuar a civiles de zonas afectadas por bombardeos, la gran mayoría en la región de Sumy, al noreste, así como para la entrega de ayuda humanitaria en la región oriental de Járkov, incluyendo Izium, según la vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

Además, se han enviado de nuevo autobuses a Berdiansk, adonde están llegando estos días civiles en sus propios coches desde Mariúpol, para recogerlos y llevarlos a Zaporiyia. Cinco autobuses con 500 residentes de Mariúpol evacuados ya están en camino. En esta ruta también está circulando un camión cisterna con combustible para repostar los vehículos personales que conducen las personas que se van de la ciudad sitiada.

Unas 30.000 personas han podido salir hasta ahora de Mariúpol conduciendo sus propios coches, según el Ayuntamiento. El corredor sigue abierto este viernes.

Ucrania y Rusia acordaron por primera vez el 3 de marzo establecer corredores humanitarios para llevar suministros y ayudar a los civiles atrapados a salir de determinadas zonas mientras las acciones militares, en teoría, se detienen temporalmente, pero su aplicación hasta la fecha ha sido lenta y limitada.

Decenas de miles de personas han sido evacuadas en los últimos días, pero también ha habido muchos intentos fallidos con Kiev acusando a Moscú de no cumplir plenamente los acuerdos y compromisos. Rusia también ha culpado a Ucrania de que las operaciones de evacuación no den resultados.

Las víctimas

El número total de víctimas sigue sin estar claro y las cifras reales son, casi con seguridad, mayores a las conocidas. Los últimos datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elevan a 2.149 las víctimas civiles, entre ellas 816 muertos –59 de ellos menores– y 1.333 heridos desde el 24 de febrero. La mayoría han sido causadas por “armas explosivas con una amplia área de impacto, incluyendo bombardeos de artillería pesada y sistemas de misiles de lanzamiento múltiple, y ataques aéreos”.

Estas estadísticas todavía no incluyen las cientos de víctimas que han denunciado ciudades como Volnovaja, Izium, y también Mariúpol, donde las autoridades locales afirman que han muerto más de 2.300 personas en los ataques.

Cientos de miles de personas continúan escapando en busca de seguridad. La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) calcula que 3,27 millones de personas han huido a los países vecinos desde el comienzo de la invasión. La enorme mayoría, casi dos millones, ha llegado a Polonia, pero también a otros países que comparten frontera como Hungría, Moldavia, Rumanía, Eslovaquia y Rusia.

En España, 5.830 refugiados de la guerra en Ucrania han obtenido sus permisos de residencia y trabajo. Informa Gabriela Sánchez.

El nivel de bajas entre las fuerzas armadas no está del todo claro. Fuentes estadounidenses estiman que más de 7.000 soldados rusos han muerto, según el New York Times. Los militares ucranianos aseguran que Rusia ha perdido casi 14.200 efectivos, no se sabe cuántos están prisioneros. Moscú informó por primera vez a principio de marzo de sus bajas, varias veces menores que las que contabiliza Ucrania: 498 militares rusos muertos y casi 1.600 heridos. El presidente Volodímir Zelenski ha dicho que 1.300 soldados ucranianos han muerto durante la invasión.

En su cálculo de las pérdidas rusas, Ucrania asegura haber destruido 450 tanques, 1.448 vehículos blindados, casi 280 sistemas de artillería y de lanzamiento múltiple de misiles (MLSR), más de 200 aviones y helicópteros, así como varios barcos y aviones no tripulados, entre otros. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que se han destruido 3.491 medios de infraestructura militar ucraniana.

En Rusia, desde el comienzo de la ofensiva, las autoridades han detenido a 14.985 personas en protestas en contra de la guerra, según informa OVD-info, organización especializada en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos.

Las sanciones

El aislamiento de Rusia sigue creciendo. Nueva Zelanda ha dado a conocer los afectados por nuevas sanciones y amplía las existentes contra el presidente Putin y 12 miembros de su Consejo de Seguridad para incluir la congelación de activos y la prohibición de que sus buques y aviones entren en Nueva Zelanda.

Australia ha anunciado también una nueva batería de sanciones contra varios bancos y entidades gubernamentales y dos oligarcas rusos con intereses comerciales en el país oceánico.

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha hablado este viernes con el presidente chino, Xi Jinping. En los últimos días, las sospechas de Washington de que Pekín podría ayudar militarmente a Moscú han copado titulares.

Putin ha elogiado a las tropas de su país en un acto multitudinario en un estadio de Moscú en el que ha defendido su invasión y conmemorado el octavo aniversario de la anexión de la península de Crimea.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación ha alertado de que la invasión rusa puede provocar un incremento global de la malnutrición y la hambruna. Ucrania y Rusia son dos de los cinco principales exportadores de grano del mundo.

Como muchas multinacionales, McDonald’s ha cerrado sus restaurantes en Rusia. El país ya prepara su propia alternativa, aunque con un logo sospechosamente similar. Informa Vanesa Rodríguez.