España “sigue reclamando” a Venezuela “una clarificación” de los cargos que pesan sobre los dos españoles detenidos

España no sabe los cargos de los que se acusa a los dos detenidos en Venezuela por participar “en una operación mercenaria de desestabilización” del país, según dijo el vicepresidente del país, Diosdado Cabello, este sábado cuando anunció las detenciones de cinco extranjeros, entre ellos los dos españoles.

“Exteriores sigue reclamando a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre la detención de dos españoles, así como una clarificación de los cargos de los que se les acusa”, explican las fuentes oficiales, que añaden: “La Embajada española en Caracas está en contacto con la cancillería venezolana a la que ha trasladado que ejercerá la protección diplomática y consular de sus nacionales. Mantenemos a las familias informadas puntualmente”.

El Gobierno venezolano ha vinculado a los dos españoles con el CNI, algo que el Gobierno también ha negado: “España desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela. El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal. España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela”.

El emplazamiento del Gobierno español de este lunes, llega 24 horas después de que la UE haya redoblado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, hasta el punto de calificarlo de “dictatorial” por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

“En Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente después de las elecciones. El líder de la oposición ha tenido que huir. Los partidos políticos están sometidos a mil limitaciones en su actuación. Hay siete millones de venezolanos que han huido de su país. ¿Usted, a todo eso, cómo le llama? Pues, naturalmente, esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial”, ha sentenciado Borrell este domingo. Quien ha añadido: “Pero con decirlo no arreglamos nada. De lo que se trata es de intentar resolver, y a veces resolver las cosas reclama una cierta contención verbal. Pero no nos engañemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes. Y mucho menos lo es después”.

Reunión con Aznar

El presidente de la fundación Faes, José María Aznar, se ha reunido este lunes con el líder opositor venezolano exiliado en España, Edmundo González. Es el tercer líder político con el que se entrevista el candidato a la Presidencia del país latinoamericano, quien pidió asilo después de que la Fiscalía venezolana dictara una orden de detención contra él. González se vio la semana pasada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy, informa Aitor Riveiro.

En un comunicado remitido por Faes a los medios, el expresidente del Gobierno ha pedido “recordar que Edmundo González ha ganado las elecciones; que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela y que la comunidad internacional no puede consentir el deterioro democrático en ese país”. “Todos debemos trabajar para que el exilio de Edmundo González acabe cuanto antes y pueda ejercer como presidente de una Venezuela en paz y libertad”, ha añadido.

Edmundo González se reunirá este martes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el mismo día en el que se debate en el Parlamento Europeo una resolución que pide el reconocimiento de González Urrutia como “presidente electo”.

La propuesta de resolución del PP Europeo, a la que tuvo acceso EFE, insta a los Estados miembros y a la UE a que reconozcan al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, como presidente “legítimo y democráticamente elegido de Venezuela” y que hagan “todo lo posible” para que pueda asumir el cargo el 10 de enero de 2025.

Los populares también piden a la UE y a los 27 que “soliciten una orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad y que se le apliquen sanciones específicas a él y a todos los responsables de violaciones de los derechos humanos en el país”.