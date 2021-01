El FBI investiga a la Guardia Nacional desplegada en Washington en búsqueda de radicales

El FBI ha investigado a los 25.000 miembros de la Guardia Nacional que se han desplazado a Washington para proteger la toma de posesión del presidente electo Joe Biden este miércoles. Según informa The Associated Press, oficiales del Pentágono están preocupados por un posible ataque interno u otro tipo de amenaza por parte de los servicios de seguridad que deben proteger la ceremonia.

El Secretario del Ejército Ryan McCarthy dijo el domingo que los oficiales son conscientes de la amenaza potencial y advirtió a los comandantes para que estén atentos a cualquier problema dentro de sus filas a medida que se acerca la toma de posesión. Hasta ahora, él y otros líderes han dicho que no han visto ninguna evidencia de ninguna amenaza y los oficiales han confirmado que la investigación no ha destapado ningún problema del que no fueran conscientes previamente.

El Ejército comprueba regularmente que sus miembros activos no tengan ninguna relación con extremistas, pero esta investigación del FBI ha intensificado el proceso.

"Estamos continuamente realizando el procedimiento y tomando un segundo y tercer vistazo a cada uno de los individuos asignados a esta operación", dijo McCarthy durante una entrevista. Además, el secretario informó de que los miembros de la Guardia Nacional también están recibiendo entrenamiento sobre cómo identificar posibles amenazas internas.

La atención sobre posibles amenazas internas ya era una prioridad desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, ahora las amenazas han sido alimentadas por los partidarios del presidente saliente Donald Trump, militantes de extrema derecha, supremacistas blancos y otros grupos radicales.

Según McCarthy, varios miembros de las fuerzas armadas estaban en la manifestación a favor de Trump, pero no está claro el número ni quiénes participaron en el asalto al Capitolio. Según la agencia AP, de momento han sido arrestados dos miembros en servicio activo del ejército o la Guardia Nacional.

"La pregunta es, ¿son todos ellos? ¿Hay otros?", dijo McCarthy. "Debemos ser conscientes de ello y poner en marcha todos los mecanismos para investigar a fondo a estos hombres y mujeres que apoyarían operaciones de este tipo".

El general Daniel R. Hokanson, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, cree que hay buenos procesos para identificar cualquier amenaza potencial. "Si hay alguna indicación de que alguno de nuestros soldados o pilotos están expresando opiniones extremistas, se entrega a las fuerzas del orden o se trata con la cadena de mando inmediatamente", ha dicho.

Sin embargo, la principal preocupación de los servicios de seguridad es que haya un ataque de grupos armados o explosivos colocados en la ciudad. McCarthy ha dicho que los informes de inteligencia sugieren que hay grupos organizando mítines armados antes del día de la toma de posesión y posiblemente también después.

Tras los disturbios de hace dos semanas, las autoridades han tomado la decisión de mantener cercadas y cerradas al público las inmediaciones del Capitolio este miércoles, día de la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden. Ningún ciudadano podrá acceder al National Mall, únicamente podrán entrar los medios de comunicación y el personal de seguridad. Actualmente, el Capitolio ya se encuentra aislado por una gran valla de dos metros de altura. Está supervisada por, entre otros, los 25.000 miembros de la Guardia Nacional, más del doble que en las tomas de posesión anteriores.