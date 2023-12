Guterres promete que no cesará en su empeño de que la ONU detenga la guerra en Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha prometido este domingo –después de que el viernes el Consejo de Seguridad de la ONU no lograra aprobar una resolución para un alto de fuego en Gaza– que no cesará en su intento de detener la violencia.

En la inauguración del Foro de Doha, que organiza Qatar, el principal mediador en el conflicto entre Israel y Hamás, un Guterres aparentemente cansado ha vuelto a hacer un llamamiento a la comunidad internacional, admitiendo que las instituciones multilaterales no están a la altura de la “tormenta perfecta” que está golpeando el mundo.

Guterres ha recordado que la semana pasada tuvo que recurrir al artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas por primera vez desde que fue nombrado secretario general, en 2017. “Durante mi mandato, el número de víctimas civiles en Gaza en este breve periodo de tiempo no tiene precedentes”, ha lamentado, agregando que no existe protección efectiva para la población de la Franja y que la situación puede colapsar “pronto” y puede degenerar, con la aparición de epidemias y el desplazamiento masivo de los palestinos a Egipto.

“He dicho que nos enfrentamos a un grave riesgo de colapso del sistema humanitario. La situación se está deteriorando rápidamente en una catástrofe con implicaciones potencialmente irresversibles para los palestinos y para la seguridad y la paz en la región” de Oriente Medio, ha alertado ante un público que ha aplaudido en varias ocasiones.

“He urgido al Consejo de Seguridad que presione para evitar una catástrofe humanitaria y he reiterado mi llamamiento para que se declare un alto el fuego humanitario”. “Lamentablemente, el Consejo de Seguridad ha fracasado, pero eso no hace que sea menos necesario (ahora). No voy a abandonar”, ha asegurado.

Por ello, ha agradecido la labor de mediación de Qatar, cuyo emir ha asistido también a la inauguración del Foro de dos días que, inevitablemente, gira en torno a la guerra de Gaza y a sus repercusiones en el mundo árabe. El primer ministro y ministro de Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha cargado contra aquellos que no pueden pedir un alto el fuego, en referencia al veto estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ha afirmado que Qatar seguirá haciendo todos los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza. “Qatar cree en el diálogo para solucionar los conflictos (...) y no ha ahorrado esfuerzos con sus socios en la región” para poner fin a la violencia en el enclave palestino, donde ya han muerto casi 18.000 personas, la gran mayoría civiles, incluidos miles de niños.

Precisamente, el Gobierno de Doha logró cerrar un acuerdo para una tregua humanitaria de seis días a finales de noviembre, con la ayuda de Egipto y EEUU, pero desde entonces las dos partes beligerantes (Israel y el grupo islamista Hamás) están menos dispuestas a negociar, ha admitido Al Thani. “No importa el tiempo que tome, si sirve para salvar vidas, vamos a tomar el que haga falta”, ha prometido ante cientos de invitados. “Estamos comprometidos a parar esta guerra y a parar el bombardeo contra los palestinos inocentes”, ha remachado.

También ha señalado que en su Gobierno están “preocupados más allá de Gaza”: “la cuestión palestina está en el centro de todos los conflictos en la región (de Oriente Medio); vamos a hacer todo lo posible para contenerlo y que no se expanda a Líbano u otros países”.

Esa misma preocupación ha sido trasladada por el ministro de Exteriores jordano, Ayman Al Safadi, quien ha advertido de la peligrosidad del conflicto y su expansión a toda la región, recordando que la violencia ha estado en sus niveles más altos también en los territorios ocupados de Cisjordania este año.

“Todos en la región queremos una solución al conflicto y la única forma es poner fin a la ocupación y que haya un Estado palestino”, ha afirmado Al Safadi, quien ha alertado varias veces durante su intervención sobre “la nueva realidad que Israel quiere imponer”, tal y como ha hecho en Cisjordania desde hace años con la expansión de los asentamientos y la expulsión de los residentes palestinos, o los obstáculos al cultivo de sus tierras, etc. El jordano ha descrito esa realidad como “un solo Estado, que es un Estado de apartheid, es la 'sudafricanización' de Palestina”.

Al Safadi ha vuelto a denunciar lo que, en su opinión, es “una política sistemática para expulsar a los palestinos de Gaza”, algo que tanto Jordania como Egipto han dicho que no aceptarán, al igual que no están permitiendo y no permitirán la entrada de refugiados palestinos, desde Gaza o Cisjordania.