El magnate Rupert Murdoch deja la presidencia de Fox

El magnate Rupert Murdoch anunciará este jueves que se retira como presidente del conglomerado mediático Fox, dejando las riendas del negocio a su hijo Lachlan, recogen este jueves varios medios estadounidenses.

El australiano nacionalizado estadounidense, de 92 años, mantendrá un puesto de presidente emérito, según The New York Times, que cita a fuentes internas del grupo, que aún no lo ha confirmado oficialmente.

“Durante toda mi vida profesional, me he dedicado diariamente a las noticias y las ideas, y eso no cambiará”, escribió Murdoch en un comunicado a los empleados citado por CNN: “Pero ha llegado el momento de que asuma otras funciones, sabiendo que contamos con equipos de verdadero talento”.

Su hijo, Lachlan Murdoch, se convertirá en presidente único de ambas empresas. Rupert Murdoch calificó a su hijo de “líder apasionado y de principios”.

El magnate de los medios de comunicación, de 92 años, que entró en el negocio de la prensa en los años 50, se convirtió en un importante ejecutivo de Hollywood en 1985, cuando compró Twentieth Century Fox al petrolero Marvin Davis por 600 millones de dólares. En 1986, Murdoch se introdujo en el negocio de la televisión al comprar varias cadenas estadounidenses y crear Fox Broadcasting.

Fox News se lanzó en 1996 como competidora de la CNN. Con el tiempo se convirtió en el canal de noticias por cable número 1 de Estados Unidos y en un bastión de las falsedades y los argumentarios republicanos.

787,5 millones para evitar el juicio sobre la mentira del fraude electoral

Fox News evitó el mayor juicio de la historia reciente de Estados Unidos a un medio de comunicación, después del acuerdo alcanzado con la compañía Dominion Voting Systems, propietaria de máquinas de recuento electoral. La empresa la había denunciado por difamación, y reclamaba 1.600 millones de dólares por daños y perjuicios, por haber difundido mentiras sobre la validez de las presidenciales de 2020, que dieron la presidencia a Joe Biden. Después del acuerdo, tan solo tendrá que pagar la mitad, 787,5 millones.

Fox News fue en 2020 una pata esencial para la construcción de una mentira que persiste en la descreída democracia estadounidense: que Joe Biden amañó las elecciones presidenciales para evitar la reelección de Donald Trump. Eso no estaba en discusión en el multimillonario juicio previsto para este martes. Lo que iba a dirimir el jurado, de una circunscripción marcadamente demócrata, es si las mentiras vertidas en la cadena ultraconservadora constituyeron un delito de difamación, es decir, si sus periodistas difundieron la teoría del fraude electoral a sabiendas de que no era cierta.

Tras el acuerdo, los presentadores estrella de Fox News, Tucker Carlson y Sean Hannity, así como el fundador Rupert Murdoch, se han librado de testificar en un juicio que prometía acaparar portadas y horas de televisión. Este hecho, junto con la demanda de 10 cifras presentada por Dominion por daños y perjuicios, contribuyó a generar todavía más expectación para un juicio que podría haber sentado un nuevo precedente sobre la interpretación de la Primera Enmienda.