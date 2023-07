Otro ministro ultra del Gobierno de Finlandia en apuros por mensajes racistas

Los medios finlandeses han sacado a la luz mensajes racistas de un nuevo ministro perteneciente a la formación ultraderechista Partido de los Finlandeses, después de revelaciones similares sobre otros dos miembros del Gobierno que provocaron importantes turbulencias en el seno de la coalición de derechas del país nórdico.

Se trata del actual ministro de Economía, Wille Rydman, que lleva apenas 20 días en el cargo tras la dimisión del anterior titular de la cartera por sus vínculos con grupos neonazis. El medio finlandés Helsingin Sanomat ha desvelado que utilizó reiteradamente lenguaje racista en mensajes privados escritos en 2016.

Según el periódico, que ha examinado los mensajes a su entonces novia de unos 20 años, Rydman llamaba en ellos a las personas de Oriente Medio o de origen de la región “monos incomprensibles” y “monos del desierto”.

En otro equiparaba el crecimiento de una planta de jardín con las personas somalíes. Otros mensajes son, por ejemplo, “prefiero prohibir a la gente que lleva velo que los velos” o “a los nazis no nos gusta ese tipo de cosas judías (usando un término despectivo)”, recoge el mismo medio, que apunta que Rydman también compartió contenido racista.

El ministro, que actualmente tiene 37 años, no ha comentado las informaciones y ha escrito en Twitter que no dará explicaciones sobre los mensajes privados que “haya podido enviar hace años, porque ello legitimaría su publicación”.

Según recoge Yle, la televisión pública de Finlandia, en el momento de escribir estos mensajes, el ahora ministro era diputado del conservador Partido de Coalición Nacional –la formación del primer ministro Petteri Orpo– y ocupaba varios cargos –era miembro de las Comisiones Constitucional y Administrativa, en las que se debatían proyectos de ley sobre protección internacional y la Ley de Extranjería–.

Tercer escándalo en poco más de un mes

Rydman se afilió al Partido de los Finlandeses a principios de este año y se convirtió el 6 de julio en titular de Asuntos Económicos tras la dimisión formal de Vilhelm Junnila, que renunció tras encontrarse en el centro de un creciente escándalo por las revelaciones sobre su actividad pasada en las redes sociales, que le vinculaban a ideales y movimientos neonazis.

Apenas unos días después, el recién formado Gobierno finlandés se enfrentó a una nueva crisis tras hacerse públicos una serie de comentarios racistas y violentos escritos por Riikka Purra –líder del partido, vice primera ministra y ministra de Hacienda– en un blog de un compañero de partido. “Si estáis en Helsinki, ¿alguien se apunta a escupir a mendigos y golpear a niños negros?”.

Purra reconoció la autoría de esos comentarios, pero se justifica diciendo que los escribió hace 15 años y que todavía no había entrado en política. “Me expresé de formas y palabras que hoy absolutamente no acepto y no usaría”, tuiteó la líder de ultraderecha. “Sacados de contexto y evaluados en el momento presente, algunos textos parecen aún peores. No acepto ningún tipo de violencia, racismo o discriminación”. El resto de formaciones de la coalición conservadora, incluidos los democristianos.

Tras las nuevas revelaciones, Purra ha declarado a Yle que los mensajes de Rydman son inapropiados, pero que se trata de un intercambio privado entre la pareja en ese momento. “No puedo ni quiero hacer comentarios al respecto. Un político es una figura pública, pero también tiene su círculo privado”, dice la líder ultra.

Los conservadores del Partido Coalición Nacional llegaron a un acuerdo de gobierno con los ultras del Partido de los Finlandeses –antiguamente Verdaderos Finlandeses– tras las elecciones de abril de 2023 y se repartieron siete ministerios cada uno, dejando Hacienda, Interior, Justicia, Comercio Exterior y Sanidad a la extrema derecha.

El Gobierno, considerado el más derechista de la historia, tomó posesión hace unos días, pero no es la primera vez que la formación ultra entra en el Ejecutivo, ya que entre 2015 y 2017 también lo hizo, aunque con mucho menos peso. El Partido de los Finlandeses es abiertamente euroescéptico, mientras que presume de dar “un giro radical” en política migratoria.