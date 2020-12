"No van a confiscar el periodismo": la policía reprime la protesta del director del 'Confidencial' de Nicaragua

Carlos Chamorro, director del medio nicaragüense 'Confidencial', celebraba este lunes una rueda de prensa para denunciar que se cumplen dos años desde que el Gobierno de Daniel Ortega se hizo con el control de la redacción de su medio cuando la policía ha intervenido en el acto.

"No van a confiscar las ideas. No van a confiscar el periodismo nunca", ha afirmado Chamorro ante los empujones de los agentes. "No van a impedir que la prensa libre siga informando y los siga retratando a ustedes ante los nicaragüenses y el mundo", ha añadido.

“No van a confiscar las ideas”, le dice el director de @confidencial_ni , @cefeche a los policías que lo empujan por exigir la libertad de prensa y la devolución del medio. pic.twitter.com/WC3wtCIDq4 — Houston Castillo (@HoustonTexasni) December 14, 2020

Continúan llegando más patrullas policiales a la redacción confiscada del medio de comunicación @confidencial_ni , en Managua. La policía empujó a doña Vilma Nuñez y al director del Confidencial @cefeche . pic.twitter.com/i3vEOobBll — Houston Castillo (@HoustonTexasni) 14 de diciembre de 2020

"Estamos constatando esta coupación desde la madrugada del 14 de diciembre. Antes de la ocupación se produjo un saqueo de nuestra redacción y de toda la documentación empresarial y nuestra información privada", ha denunciado durante la rueda de prensa. "La dictadura cerró por la fuerza las instalaciones de esta redacción, pero nunca pudieron callarnos". Cuando no había terminado, los agentes han rodeado a Chamorro y han expulsado al periodista a empujones.

La dictadura de Daniel Ortega responde con más asedio y reprensión. pic.twitter.com/GxqUE5Ua6m — Franklin Villavicencio (@fvillabravo) December 14, 2020

Al menos 39 periodistas, un canal de televisión, dos programas televisivos y dos emisoras de radio de Nicaragua han recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a la propiedad privada y por daños y perjuicios, ha informado este domingo el comunicador Carlos Fernando Chamorro.

El asalto a la redacción

El 13 de diciembre de 2018 la policía entró en la sede de 'Confidencial'. Cuando a la mañana siguiente llegaron los periodistas "se habían llevado 35 computadoras, siete cámaras de televisión, dos editoras, dos cámaras de fotografía, decenas de discos duros, teléfonos celulares, accesorios de producción audiovisual", denuncia el medio.

La policía regresó el 14 de diciembre para hacerse con el control de las instalaciones y desde entonces los periodistas no han podido volver a la redacción, aunque el medio ha seguido funcionando. Chamorro se exilió en enero de 2019 a Costa Rica "por las amenazas del régimen", según denunció. El director regresó 10 meses después.

"Hace dos años, la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega asaltó y saqueó la redacción de Confidencial y Esta Semana sin contar con una orden judicial. Un día después, el atropello continuó con la ocupación permanente de nuestra redacción por elementos armados de la Policía, que ahí se mantienen desde hace 24 meses", denuncia Chamorro en un artículo publicado el domingo.

"En estos dos años de persecución, hemos agotado todos los recursos legales ante el Ministerio Público para que investigue el robo perpetrado por la Policía, y ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene la suspensión de esta ocupación, sin obtener ninguna respuesta", añade el periodista.