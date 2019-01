El líder opositor Juan Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela con el beneplácito de EEUU

Juan Guaidó se ha proclamado presidente de Venezuela durante la gran manifestación contra Nicolás Maduro que se ha producido en Caracas. Así lo esperaban muchos opositores que llevaban varios días en las calles manifestándose en contra de Nicolás Maduro. Guaidó ha pronunciado un discurso en la plaza Juan Pablo II rodeado de miles de personas. Ha jurado la Constitución y ha prometido un Gobierno de transición que tendrá como misión expulsar al hasta hoy presidente.

"Voy a dar el paso con ustedes. Invocando los artículos de la Consitución, ante Dios... Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional".

Guaidó, el hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional, ya había confirmado que asumiría el cargo de presidente de la república citando una cláusula de la Constitución.

El artículo 233 de la Constitución venezolana dicta cómo deponer a un presidente e indica que el jefe del Legislativo o el vicepresidente pueden actuar como sucesores, dependiendo del caso, y además abre la puerta a la convocatoria de elecciones "universales, directas y secretas".

Este es el momento en el que Guaidó se ha autoproclamado presidente:

Poco conocido hasta este mes, Guaidó ha revitalizado la oposición de Venezuela. Este juramento ha llegado días después de que la Asamblea Nacional declarase a Maduro "usurpador" tras jurar a principios de enero como presidente para los próximos seis años.

Aunque la CNN ya lo había adelantado, minutos después de producirse la declaración de Guaidó, la Casa Blanca ha hecho oficial que reconoce a Guaidó como "presidente interino de Venezuela".

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.

"Hoy, reconozco oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En su papel como única rama legítima del Gobierno elegida debidamente por los ciudadanos venezolanos, la Asamblea Nacional invocó la Constitución nacional para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y la presidencia, por tanto, vacante. El pueblo venezolano se ha manifestado con valentía contra Maduro y su régimen, y ha pedido libertar y el estado de derecho", ha dicho el presidente mediante un comunicado.

Today @POTUS announced the U.S. officially recognizes Juan Guaidó as the Interim President of Venezuela. To @JGuaido & the people of Venezuela: America stands with you & we will continue to stand with you until #Libertad is restored! pic.twitter.com/4W3hlGplql