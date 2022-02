La OTAN anuncia que reforzará su flanco oriental sin desplegar tropas dentro de Ucrania

Dicen que no es su guerra. Ni Estados Unidos ni la OTAN tienen previsto desplegar soldados en Ucrania, país que no pertenece a la Alianza Atlántica. Lo confirmó varias veces este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, y lo ha confirmado este jueves el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha reconocido que se han activado los planes de alerta defensiva de la Alianza Atlántica.

Lo que sí hará la OTAN será seguir reforzando su flanco oriental, con mayor presencia en los países próximos a Ucrania y a Rusia, como los países bálticos, además de Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y el Mar Negro.

Stoltenberg también ha pedido a Rusia que retire sus fuerzas de Ucrania y que elija "el camino de la diplomacia". Ha anunciado además que este viernes se celebrará una cumbre de líderes de la OTAN, junto con Suecia y Finlandia, para determinar las futuras acciones tras haber manifestado varios aliados sentirse amenazados.

Stoltenberg, quien ha definido la invasión como una "violación flagrante" del derecho internacional y un "acto de agresión", ha insistido en una comparecencia este jueves que apoyan "la soberanía de Ucrania y su derecho a la autodeterminación". Ha asegurado, además, que Rusia "está utilizando la fuerza para intentar reescribir la historia" y negar a Ucrania su "camino independiente".

"A pesar de todas sus mentiras", ha dicho Stoltenberg. "los dirigentes rusos son los responsables de todas las pérdidas de vidas. Es un ataque contra un país pacífico y de una amenaza a la seguridad europea. Rusia quiere reescribir la historia y dañar la libertad de Ucrania de crear su propio destino".

Stoltenberg ha anunciado: "Estamos preparando medidas defensivas ante un posible despliegue si es necesario. Como respuesta a este movimiento de Rusia hemos movilizado a todas nuestras fuerzas y también nuestros aliados. Tenemos una decena de cazas en alerta para proteger nuestras bases y 120 barcos movilizados. El Artículo 5 de nuestra Carta de Defensa está en marcha. Haremos lo necesario para proteger a nuestros miembros. Rusia debe pagar un coste elevado por sus actos".

El secretario general de la OTAN ha reconocido que se está reforzando la presencia en la zona "con soldados, aviones, navíos, y un ataque contra un aliado, será defendido". Pero Ucrania no es de la OTAN, por lo que la OTAN no tiene obligación de responder militarmente a Rusia. "Esta invasión no es una sorpresa", ha dicho Stoltenberg: "Nuestros servicios de información nos han tenido al corriente, hemos pedido al Kremlin que fuera por la vía de la negociación, pero ha decidido a pesar de todo invadir Ucrania. Y no es la primera vez. Por eso hemos empezado a reforzar nuestra presencia en nuestra parte oriental, y habrá más en las próximas semanas, y hemos activado el plan de defensa de la OTAN que da poderes al mando militar para movilizar tropas donde sea necesario".