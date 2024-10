El día que Trump se inspiró en 'La Purga' como receta para combatir la delincuencia en EEUU

Donald Trump ha invocado argumentos similares a La Purga –una película de terror distópica en la que el asesinato se convierte ocasionalmente en legal– como solución a la delincuencia en Estados Unidos, al afirmar que podría erradicarse en “un día realmente violento”.

En lo que supone una muestra extrema de demagogia, incluso para sus estándares, Trump arrancó vítores de una audiencia en Erie, Pensilvania, al hablar de una ola de delincuencia fuera de control a la que dijo que se podría poner fin “inmediatamente” con un “día realmente duro y desagradable”, o “una hora dura”.

“Ves a estos tipos saliendo con aires acondicionados con neveras a la espalda, la cosa más loca”, dijo Trump: “Y a la policía no se le permite hacer su trabajo. Les dicen: si haces algo, perderás tu pensión. No se les permite hacerlo porque la izquierda progre no les deja hacerlo. La izquierda progre quiere destruirlos y quiere destruir nuestro país”.

En un discurso que provocó una tormenta en las redes sociales, el ex presidente y candidato republicano añadió: “Si tuvieras un día, un día realmente duro, desagradable, con las farmacias como ejemplo, donde, cuando empiezan a salir con...”. Para a continuación hacer una digresión para acusar falsamente a Kamala Harris, la candidata demócrata, de introducir una práctica en California cuando era fiscal general que exoneraba a los ladrones de la persecución de artículos por valor de menos de 950 dólares.

Politico dijo que el comentario parecía ser una referencia a la proposición 47, que rebajó algunas violaciones de la ley de delitos graves a delitos menores, y fue promulgada por el ex gobernador republicano del estado Arnold Schwarzenegger, cuatro años antes de que Harris asumiera el cargo.

Vinculando esa cuestión a su tema, Trump continuó: “Veías a niños entrar con calculadoras. No querían superar los 950 dólares. Están de pie con calculadoras sumando. Son personas muy, muy inteligentes. No son tan estúpidos, pero hay que enseñarles. Ahora, si tuvieras un día realmente violento... una hora dura, y quiero decir realmente dura. Se correrá la voz y se acabará inmediatamente”.

El discurso desencadenó una ola de comparaciones con La Purga, una película de 2013 que muestra la victoria de un nuevo partido radical llamado Los Nuevos Padres Fundadores de América tras un colapso económico, que luego promulga políticas drásticas para acabar con la delincuencia y el desempleo.

Jon Lemire, presentador del programa Morning Joe de MSNBC, dijo a los telespectadores: «[Trump] sí sugirió que debería haber una hora de violencia, lo que suena como la trama de la película La Purga, que es profundamente peligrosa. Sabemos cómo sus palabras han inspirado la violencia antes, como, pero no sólo, el 6 de enero ... Este es un argumento extraordinariamente peligroso“.

En la película, se describe a Estados Unidos como un país virtualmente libre de crimen y desempleo para 2022 siguiendo una política de legalización de todos los delitos, incluido el asesinato, y haciendo que los servicios de emergencia no estén disponibles durante un período de 12 horas cada año.

Incluso antes de las comparaciones, la campaña de Trump negó que sus comentarios constituyeran una propuesta política.

Un representante de la campaña dijo a Politico que el ex presidente “claramente hablaba en broma”. Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña, dijo que Trump estaba reafirmando sus supuestas credenciales como “el presidente de la ley y el orden”.

“Sigue reiterando la importancia de hacer cumplir las leyes existentes”, dijo: “De lo contrario, es la anarquía total, que es lo que Kamala Harris ha creado en algunas de estas comunidades en todo Estados Unidos, especialmente durante su tiempo como Fiscal General [de California] cuando envalentonó a los criminales”.

Trump, que fue declarado culpable de 34 delitos graves por un tribunal de Nueva York en mayo por cargos relacionados con pagos de dinero a una actriz porno, si bien ha insistido en que es víctima de una caza de brujas, tiene un historial de instar a castigos severos para otros acusados de delitos.

El año pasado abogó por que se permitiera a la policía disparar a los ladrones. En 1989, publicó un anuncio a toda página en un periódico en el que abogaba por la pena de muerte en medio de las protestas por la violenta violación de una corredora en Central Park, Nueva York.

Posteriormente, se descubrió que los cinco jóvenes negros y latinos detenidos y encarcelados por el delito habían sido condenados injustamente.