Jeremy Corbyn, reelegido como diputado independiente tras su expulsión del Partido Laborista

Jeremy Corbyn ha ganado en Islington North, la circunscripción que representa desde 1983, pero por primera vez ha sido elegido como diputado independiente. El ex líder de la oposición se impuso a Praful Nargund, un concejal laborista local seleccionado por el comité ejecutivo del partido como su candidato en mayo. Corbyn obtuvo 24.120 votos, frente a los 16.873 de Nargund. La participación en las elecciones fue del 67,5%, por debajo del 71,6% de 2019.

En su discurso de victoria, Corbyn dijo que había hecho una “campaña positiva”. El sistema político debe producir respuestas para los problemas sociales, dijo, y agregó que demonizar a los solicitantes de asilo no era la respuesta. Se mostró orgulloso de que su circunscripción haya defendido una “política más amable, más gentil, más inclusiva”.

Corbyn añadió: “No podría estar más orgulloso de mi circunscripción que esta noche, y orgulloso de nuestro equipo, que ha conseguido este resultado. Muchas gracias a Islington North por el resultado que hemos logrado esta noche”.

Corbyn, de 75 años, dijo a los periodistas que había sido una “noche muy interesante en la historia política de este país” y que estaba “deseando formar parte de esa historia”.

A la pregunta de si Keir Starmer sería un buen primer ministro, Corbyn respondió: “Bueno, vamos a ver qué pasa. Se convertirá en primer ministro, tendrá una amplia mayoría en el Parlamento, ha presentado un programa que es escaso, por decirlo suavemente, y no ofrece una alternativa económica seria a lo que está haciendo el Gobierno conservador. Así que las exigencias de la gente van a ser enormes”.

“Si no se aumenta el gasto en las necesidades sociales, que son urgentes, creo que va a haber problemas políticos. Él debía saberlo cuando acordó este programa, que es una especie de camisa de fuerza para cualquier propuesta que quiera impulsar”, declaró.

Y añadió: “Si, por ejemplo, el Gobierno pone fin a la limitación de las prestaciones a dos hijos, ¡aleluya! estaré encantado. Pero si no lo hacen, estaré ahí, diciendo: ¿por qué no lo han hecho? Si introducen controles de alquiler en el sector privado, bien hecho. Si no lo hacen, allí estaré. Porque esta es una votación para demostrar que la gente quiere una voz verdadera e independiente en el Parlamento que hable en favor de la justicia social”.

Keir Starmer impidió a Corbyn presentarse como candidato laborista en marzo de 2023, pero poco después de convocarse las elecciones anunció que se presentaría como independiente, lo que provocó su expulsión de los laboristas.

En octubre de 2020, Corbyn fue suspendido tras replicar a las acusaciones de haber minimizado el antisemitismo en el partido durante su época al frente del laborismo diciendo que se trataba de un problema “dramáticamente exagerado por razones políticas”, en respuesta a un informe crítico del organismo de control de la igualdad.

Al cabo de 19 días, fue readmitido en el partido, pero la negativa de Starmer a restituirle como portavoz parlamentario hizo que siguiera siendo diputado independiente hasta la convocatoria de elecciones generales.

La campaña de Corbyn se enfrentó a la dificultad de superar la estrecha asociación entre él y el Partido Laborista, ya que muchos votantes de su circunscripción del norte de Londres parecían desconocer que no era el candidato del partido en las elecciones. La campaña de Corbyn, que se enfrentaba a una ardua batalla sin los datos ni la infraestructura de los laboristas, se basó en voluntarios de todo el Reino Unido que acudían a apoyar las labores de llamada a las puertas.

Su victoria pone fin a una tradición de voto laborista en Islington Norte desde las elecciones parciales de 1937.