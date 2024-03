Mariana Mortágua, líder del Bloco de Esquerda portugués: “La derecha está en bancarrota moral, teórica y política”

La líder del Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, explica que una victoria de la derecha en las elecciones generales portuguesas podría revertir los avances sociales de los últimos años y presagiar un retorno a la “bancarrota moral, teórica y política” que siguió a la crisis financiera de 2008.

En conversación con The Guardian, mientras Portugal se prepara para acudir a las urnas este domingo en unas elecciones anticipadas provocadas por la caída en noviembre del Gobierno socialista de António Costa, Mortágua afirma que los partidos de derecha y extrema derecha no aportan soluciones viables a las crisis de la vivienda, la sanidad y los salarios del país.

Asimismo, la economista de 37 años cree que una victoria de la derecha podría poner en peligro los derechos sociales que tanto ha costado conseguir, señalando que un alto cargo de uno de los partidos que componen la coalición de centroderecha Alianza Democrática ha propuesto la idea de un nuevo referéndum sobre el aborto, casi dos décadas después de que Portugal derogara una de las leyes más restrictivas de Europa. “Hoy, la noticia más impactante es que uno de los candidatos de la derecha quiere celebrar un referéndum para volver a prohibir el aborto en Portugal, que es un derecho que ganamos hace 17 años”, lamenta Mortágua. “En estos momentos, este derecho está amenazado”.

La Alianza Democrática –coalición de derechas que engloba al conservador Partido Social Demócrata (PPD/PSD), el democristiano Centro Democrático Social (CDS) y el Partido Popular Monárquico (PPM)– no ha tardado en marcar distancias con la propuesta de un nuevo referéndum sobre el aborto, pero Mortágua señala que no se puede permitir que la coalición liderada por el PSD vuelva al poder debido a las dolorosas y destructivas políticas de austeridad que había infligido a Portugal a instancias de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. En su opinión, “tras la intervención de la troika y todas las políticas de la derecha, no solo aquí, la derecha entró en un periodo de bancarrota moral, teórica y política”.

“Lo que está en juego en estas elecciones es si somos capaces de alejar a la derecha del poder y de la situación a la que llegaron después de la crisis, porque no tenían soluciones que ofrecer al país ni a la gente, o si de alguna manera consiguen recuperarse de esa bancarrota y volver a tomar el poder”, puntualiza.

El Gobierno de centroderecha de Pedro Passos Coelho, del PSD, fue derrocado en noviembre de 2015 y sustituido por una alianza antiausteridad formada por el Partido Socialista (PS), el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués, conocida popularmente como la geringonça o “solución improvisada”.

Bajo la dirección de Costa, la geringonça consiguió llevar la estabilidad política y económica a un país que recibió un rescate de 78.000 millones de euros de la UE y el FMI en 2011. “En 2015 logramos hacer algo importante y tenemos que mantener esa capacidad para cambiar el país, para tener acuerdos por la izquierda y para tener medidas progresistas”, subraya Mortágua.

Aunque la geringonça acabó naufragando en 2021, cuando el Bloco y el PCP se negaron a apoyar los presupuestos de Costa para 2022 alegando que no incluía medidas que los socios de los socialistas habían pedido, Mortágua cree que su partido está preparado y dispuesto para apoyar un nuevo gobierno liderado por los socialistas si su voz y sus posiciones son tenidos en cuenta. “Estaríamos encantados de tener un acuerdo si significa que tenemos suficiente poder para imponer nuevas medidas para los salarios, el sistema sanitario, la vivienda, etc.”, indica la líder del Bloco.

¿Empate entre conservadores y socialistas?

Las elecciones del domingo se celebran casi cuatro meses después de que Costa –quien obtuvo una tercera legislatura como primer ministro y una inesperada mayoría absoluta en las elecciones generales de enero de 2022– dimitiera en medio de una investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de grandes proyectos de inversión ecológica por parte de su Gobierno. Costa, que no ha sido acusado de ningún delito y que mantiene que no cometió ninguna irregularidad, explicó que dimitía por respeto a su cargo. “Las funciones de primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre mi integridad”, dijo.

Según los últimos sondeos, los socialistas y el PSD están prácticamente empatados, con un 31% de los votos para el partido de centroderecha y un 29% para el PS. Parece que el partido de extrema derecha Chega podría quedar en tercer lugar, con el 18% de los votos. El Bloco y el partido de centroderecha Iniciativa Liberal compiten por el cuarto puesto, con entre el 4% y el 6% cada uno.

El líder del PSD, Luís Montenegro, ha descartado de plano un posible acuerdo con Chega, afirmando que las opiniones y políticas de su líder, André Ventura, son “a menudo xenófobas, racistas, populistas y excesivamente demagógicas”. Mortágua aprueba la decisión del PSD de rechazar a Chega, pero se muestra escéptica sobre su vigencia. “¿Estamos completamente tranquilos y seguros de que, cuando llegue el momento y necesiten hacerse con el poder, la derecha no encontrará la forma de pactar entre ellos?”, dice la economista: “No. Nadie lo está”.

“Soy bastante optimista”

El Bloco sufrió un tremendo desplome en las elecciones de 2022, pasando de 19 escaños en el Parlamento de 230, a cinco, un pésimo resultado que Mortágua atribuye al voto táctico y al temor a la extrema derecha, lo que llevó a los votantes de su partido a los socialistas.

Es posible que su partido aún tenga influencia para ayudar a la izquierda a volver al gobierno, y ella espera que sus ideas, más que las preocupaciones por Chega, recuperen votantes. Entre sus políticas figuran utilizar el superávit presupuestario para aumentar la inversión en sanidad y educación, garantizar que ningún consejero delegado pueda ganar más de 12 veces el salario del trabajador peor pagado de su empresa, reducir los impuestos sobre los salarios y la energía, y acabar con los regímenes fiscales para no residentes, según los cuales estos pagan un impuesto fijo del 10%.

El partido planea abordar la crisis de la vivienda en Portugal prohibiendo a los no residentes comprar casas en las ciudades, limitando drásticamente el número de Airbnb en las zonas saturadas e introduciendo topes a los alquileres y contratos de alquiler obligatorios de cinco años para garantizar la estabilidad.

A pesar del tumulto de los últimos años, Mortágua, cuya hermana gemela milita en el partido que ella lidera, cuya madre es trabajadora social y cuyo padre es un veterano activista antifascista que luchó contra el régimen de Salazar, se muestra optimista sobre el estado de la democracia portuguesa en un momento en que el país se prepara para conmemorar el 50 aniversario de la revolución de los claveles.

“Si se piensa en términos internacionales, cuando se estaban construyendo los estados del bienestar, estábamos en una dictadura, y salimos de la dictadura cuando el neoliberalismo se estaba imponiendo en todas partes”, dice. “Thatcher estaba mostrando su peor versión y nosotros acabábamos de salir de la dictadura y empezábamos a construir nuestro Estado del bienestar. Así, siempre estábamos en una especie de contraciclo, poniéndonos al día para construir el Estado del bienestar y la democracia. Pero lo hicimos y nuestra labor fue muy buena”.

Para ella, la revolución es un buen recordatorio de lo que se puede hacer: “Tenemos que seguir trabajando y demostrar a los ciudadanos que es posible avanzar luchando, en lugar de limitarnos a resistir para impedir que ocurran cosas malas”.

Y concluye: “Soy bastante optimista respecto a los resultados de estas elecciones, aunque sea contra todo pronóstico. Creo en el gran poder de los portugueses”.