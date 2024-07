El resurgimiento de Kamala Harris como favorita contra Trump ante la hipotética renuncia de Biden que piden cada vez más voces

Crecen las presiones sobre Joe Biden para que retire su candidatura tras el mal desempeño que tuvo en el debate de la semana pasada, y la vicepresidenta, Kamala Harris, surge como favorita para reemplazarlo.

Este miércoles, el presidente de EEUU, Joe Biden, rechazó contundentemente la petición de poner fin a su campaña electoral. “Nadie me está echando, no me voy, estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar”, dijo a sus colaboradores. Sus declaraciones llegaron después de un artículo del periódico The New York Times donde se sostenía que, durante una conversación privada con su círculo próximo, Biden había dicho que comprendía la posibilidad de una retirada si no lograba convencer a los votantes de la viabilidad de su campaña.

Mientras la Casa Blanca sigue desmintiendo las informaciones que ponen a Biden sopesando el futuro de su campaña, se intensifican las conversaciones sobre la persona que podría dar un paso adelante para reemplazarlo, en caso de una retirada.

Fuentes del equipo de campaña de Biden, de la Casa Blanca y del Comité Nacional Demócrata dijeron a la agencia Reuters que la alternativa principal era la vicepresidenta Harris.

Ex senadora por California, Harris se ha mantenido junto a Biden mientras el presidente capeaba las consecuencias del debate. “No nos echaremos atrás, seguiremos el ejemplo de nuestro presidente”, fueron sus declaraciones del miércoles, según las fuentes, ante miembros del equipo de campaña.

Pero lo cierto es que, según las encuestas citadas por los expertos que defienden su candidatura, la californiana tiene ventajas sobre Biden en una hipotética carrera contra Donald Trump. De acuerdo con un sondeo de Reuters/Ipsos posterior al debate, uno de cada tres militantes del Partido Demócrata cree que Biden debería dimitir y un 81% tiene una opinión favorable de Harris (frente al 78% de Biden).

En esa encuesta, Michelle Obama era la única hipotética candidata del Partido Demócrata capaz de vencer a Trump, pero la ex primera dama ya dijo en marzo que no se presentaría. La misma encuesta dio empate en una elección de Biden contra Trump, con un resultado similar para una elección entre Harris y Trump: 42% de los votos para la demócrata, y 43% para el republicano.

En un sondeo de la CNN publicado el martes, Harris también figuraba “a poca distancia de Trump en un hipotético enfrentamiento”. Un 47% de los encuestados apoyaba al ex presidente y un 45% a Harris, un resultado tan ajustado que podría darse la vuelta solo por el margen de error. En esa encuesta, la competición Biden-Trump daba al republicano un 49% de los votos; y a Biden, un 43%.

Según la CNN, la ventaja de Harris frente a Biden se debe en parte a que cuenta con más apoyo de los votantes independientes y de las votantes mujeres.

Hay informaciones de que varios líderes del Partido Demócrata están pidiendo en privado que Harris sustituya a Biden, después de que dos congresistas demócratas ya hayan pedido públicamente a Biden que se haga a un lado. Según el periódico The Washington Post, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha indicado a otros representantes del partido que Harris es la mejor opción.

James Clyburn, uno de los principales miembros del Partido Demócrata en el Congreso, ha dicho públicamente que apoyará a Harris si Biden retira su candidatura. “Hacer todo lo posible para reforzarla, tanto si ocupa el segundo lugar como si encabeza la lista”, dijo a sus colegas de partido. Summer Lee, demócrata de Pensilvania en la Cámara de Representantes, también dijo el miércoles que, si Biden decidía no presentarse, Harris era la “opción evidente”.

Algunos de los que apoyan la candidatura de Harris sostienen que le iría mejor que a Biden con el voto de la comunidad negra y de la comunidad latinoamericana, y que como portavoz del derecho al aborto tiene más fuerza que el actual presidente.

Pero los escépticos insisten en que Harris sigue siendo bastante poco conocida y hablan de encuestas que dejan ver debilidades en la poca confianza que le tienen los votantes para manejar el tema de la inmigración, la relación con China, y la guerra de Israel en Gaza.

Otros nombres de posibles sustitutos que se barajan son el del gobernador de California, Gavin Newsom; el de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el del gobernador de Illinois, J. B. Pritzker; y el del gobernador de Kentucky, Andy Beshear. Pero, según la encuesta de Reuters, todos ellos obtendrían un resultado peor al que obtendrían Biden o Harris.

Si Harris es finalmente la candidata a la presidencia, podrá usar los fondos recaudados por el equipo de campaña, porque la cuenta está registrada con los nombres de Biden y Harris.

La Casa Blanca anunció este miércoles una serie de actos para Harris durante el “verano de compromiso”. Entre ellos, visitas de la vicepresidenta a Nueva Orleans, Las Vegas, Indianápolis y Dallas.