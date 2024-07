Trump presenta una queja contra Harris para evitar que se quede con los fondos de la campaña de Biden

Donald Trump presentó este martes una queja ante la Comisión Federal Electoral (FEC, en inglés) contra la vicepresidenta Kamala Harris, acusando a su campaña para 2024 de violar las leyes federales de financiación de campañas al sustituir el nombre de Joe Biden por el suyo propio para hacerse con el control de los fondos de su campaña.

La queja, presentada por el abogado general de la campaña de Trump, David Warrington, argumenta que la campaña de Biden no puede cambiar el nombre de su comité de “Biden for President” a “Harris for President” una vez que Biden abandonó la carrera el domingo y transferir 91 millones de dólares.

“Esto es poco más que un excedente de contribuciones poco disimulado de 91,5 millones de dólares de un candidato presidencial a otro, es decir, de la antigua campaña de Joe Biden a la nueva campaña de Kamala Harris. Este intento es una burla de nuestras leyes de financiación de campañas”, dice la queja de ocho páginas.

“Los candidatos federales tienen prohibido conservar contribuciones para elecciones en las que no participan”, añade. “Biden for President 2024 no ha mostrado ninguna intención de reembolsar o reasignar adecuadamente los fondos de las elecciones generales que ya ha recibido. Esto las convierte a todas en un excedente de donaciones”.

Todavía no está claro si la queja genera tracción en la Comisión Federal Electoral, pero la campaña de Trump ha estado buscando cualquier forma de frenar el empuje que Harris ha sido capaz de generar en los votantes y donantes después de que rápidamente se convirtiera en la probable candidata demócrata.

La estrategia, según personas familiarizadas con el asunto, ha incluido la apertura de nuevas batallas legales para tratar de impedir que Harris acceda a los fondos de Biden, aunque la queja del martes se quedó corta.

Warrington hizo esa petición explícita a la FEC en la denuncia, pidiendo a la agencia que prohibiera la transferencia. Y si la comisión considerara ilegal la transferencia, según la denuncia, pediría considerar la posibilidad de imponer una multa o de remitir el caso al Departamento de Justicia de EEUU por la vía penal.

La campaña de Harris considera la queja de la FEC como un esfuerzo legal espurio para poner palos en sus ruedas, señalando que los comités Biden-Harris siempre han sido comités autorizados para Biden o Harris, según una persona familiarizada con esta pensamiento.

En un comunicado, la campaña de Harris señaló que habían recaudado 100 millones de dólares en donaciones en las 36 horas transcurridas desde que Biden se retiró de la carrera de 2024. “Las demandas legales infundadas –como las que han hecho durante años para intentar suprimir votos y amañar elecciones– solo les distraerán”.