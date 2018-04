Biznaga de Oro para 'Las distancias', o la fidelidad de Málaga al nuevo cine catalán

Desde hace unos años, el palmarés del Festival de Málaga -por el que van pasando, es obvio, jurados distintos- ha demostrado sobradamente su reconocimiento al cine catalán. Por citar algunos ejemplos, la Biznaga de Oro ha recaído durante esta década en películas como Verano 1993 [2017], Callback [2016], 10.000 KM [2014] o Los niños salvajes [2012]. Este mes de abril la tendencia se ha confirmado con una Biznaga para Las distancias, el segundo largometraje de Elena Trapé, una directora formada en la ESCAC que se dio a conocer con Blog en el año 2010. Trapé, que además consigue alzarse con la Biznaga de Plata a la mejor dirección [demostrando así un apoyo fuerte y unánime por parte del jurado que preside el cineasta Mariano Barroso], dibuja una historia que habla del paso a la madurez de un grupo de amigos que se conocieron en la universidad.

Alexandra Jiménez -que se lleva ex aequo la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz-encabeza una expedición de jóvenes de unos 35 años que viajan desde Barcelona hasta Berlín para dar una sorpresa al personaje de Miki Esparbé y celebrar con él su cumpleaños. Cuando llegan a la capital catalana, resurgen los fantasmas de sus relaciones pasadas y descubren que las amistades universitarias... no duran para siempre. La cinta, que perfectamente podría formar una dupla con Julia Ist [2017], de Elena Martín, abunda en una realidad que preocupa a la generación que ronda la treintena: el "exilio" laboral generado por la crisis y la desconexión con las raíces. Completan el reparto Bruno Sevilla, María Ribera e Isak Férriz, que componen un grupo que se relaciona indistintamente en castellano y en catalán, dotando a los diálogos de gran fluidez.

Desde el año pasado, el Festival de Málaga ha doblado su Biznaga de Oro para reconocer también el cine iberoamericano a concurso, que en 2018 ha reforzado su presencia en la sección oficial. La Biznaga de Oro a la mejor película latina ha sido para la película brasileña Benzinho, dirigida por Gustavo Pizzi. Esta historia familiar sobre una madre coraje que lucha para mantener unida a su familia ha conseguido también el favor de la prensa, porque se ha alzado con el Feroz Puerta Oscura -que concede cada año la Asociación de Informadores Cinematográficos de España- y con el Premio de la Crítica, formado por un jurado de periodistas y críticos seleccionados por el propio festival.

La otra película latina que se ha visto fuertemente respaldada por el jurado es La reina del miedo, dirigida por la también actriz Valeria Bertucelli. En su debut en la dirección, con una historia sobre la inestabilidad de una intérprete y su enfrentamiento con la soledad, Bertucelli consigue el Premio del Jurado y la Biznaga de Plata ex aequo a la mejor actriz. El primero de los dos galardones ha sido concedido ex aequo con Casi 40, la última película de David Trueba: la reunión de los personajes que interpretan Fernando Ramallo y Lucía Jiménez dos décadas después de La buena vida. La Biznaga de Plata al mejor actor ha sido para Javier Rey. El protagonista de la serie Fariña se lo lleva por el drama de ciencia-ficción Sin fin, de los hermanos Alenda.

Palmarés del 21 Festival de Málaga - Cine en español

Biznaga de Oro a la mejor película española - Las distancias

Biznaga de Oro a la mejor película latinoamericana - Benzinho

Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado - [ex aequo] Casi 40 y La reina del miedo

Biznaga de Plata a la mejor dirección - Elena Trapé, por Las distancias

Biznaga de Plata a la mejor actriz protagonista - [ex aequo] Valeria Bertucelli, por La reina del miedo y Alexandra Jiménez por Las distancias

Biznaga de Plata al mejor actor protagonista - Javier Rey, por Sin fin

Biznaga de Plata a la mejor actriz de reparto - Carmen Flores por Mi querida cofradía

Biznaga de Plata al mejor actor de reparto - Vladimir Cruz, por Los buenos demonios

Biznaga de Plata al mejor guión - Daniel Díaz Torres y Alejandro Hernández, por Los buenos demonios

Biznaga de Plata al mejor montaje - Pablo Zumárraga, por No dormirás

Biznaga de Plata a la mejor fotografía - Guillermo Nieto, por No dormirás

Biznaga de Plata a la mejor música - Edesio Alejandro, por Los buenos demonios

Premio del Público - Mi querida cofradía [sección oficial] y Traigan la hierba [Zonazine]

Biznaga de Plata a la mejor película española Zonazine - Con el viento, de Meritxell Colell

Biznaga de Plata al Mejor Documental - Ainhoa: Yo no soy esa, de Carolina Astudillo