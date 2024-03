Hasta 1.100 golpes y 12 pinchazos: La Rioja mantiene vivo el único rito de flagelación de España, reservado solo para hombres

La Rioja revive estos días de Semana Santa la última y única manifestación del rito penitencial mediante flagelación que queda en España, algo habitual y frecuente en pueblos y ciudades de la España del siglo XVIII. Tres siglos después, en 2024, la Cofradía de la Santa Veracruz de San Vicente de la Sonsierra en La Rioja y los picaos volverán a cumplir con esta manifestación religiosa el Jueves y Viernes Santo. Penitencia que ya ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Así, durante toda la Semana Santa, una treintena de disciplinantes de la Cofradía de la Santa Veracruz de San Vicente, más conocidos como 'picaos,' se golpearán la espalda con una madeja. “Los motivos que llevan a los disciplinantes a participar en esta manifestación religiosa son absolutamente personales. Los hay que vienen por cumplir con una promesa por una curación, tras un fallecimiento, o mil motivos más, cada uno tendrá el suyo”, relata a Rioja2 el Prior de la Cofradía, José Miguel Mendoza Gibaja. Una práctica o manifestación religiosa reservada únicamente para hombres.

Los disciplinantes llevan la espalda descubierta, si fuera una mujer haríamos un poco de exhibicionismo y eso es todo lo contrario a nuestras intenciones

“Sí que he oído que alguna vez se ha interesado alguna, pero esto no lo puede hacer una mujer, los disciplinantes llevan la espalda descubierta en el momento de la disciplina y no sería muy viable en caso de ser una mujer porque haríamos un poco de exhibicionismo y eso es todo lo contrario a nuestras intenciones”. Las mujeres pueden formar parte de la Cofradía, pero no ser disciplinantes. “Ellas hacen otro tipo de penitencia, salir de Marías, vestidas con un mantón que les tapa el rostro y con cadenas en los pies, si así lo deciden. Y así acompañan a las procesiones”.

Así, uno de los requisitos para poder ser disciplinante es ser hombre. Pero además, los interesados deben ser mayores de edad y disponer de un certificado de su párroco. “Todos los picaos que no sean miembros de la Cofradía, aunque sean vecinos de San Vicente de la Sonsierra, deben aportar un certificado de su párroco que que acredite que lo que va a hacer responde únicamente motivos religiosos, con este certificado ya sólo tiene que elegir la procesión en la que quieren cumplir su penitencia”.

Cada uno de los picaos cuenta, a lo largo de toda la disciplina, con la ayuda de un hermano cofrade “que le servirá de guía, le ayudará y protegerá durante toda la penitencia, una figura fundamental, sobre todo para los novatos o primerizos”. Y es que todo está medido en esta manifestación religiosa riojana. “Los picaos se golpean la espalda con una madeja durante la penitencia que suele durar entre 15, 20 minutos y unos 800, 1.100 golpes de media. Los hay más débiles o que quieren sufrir menos y todo lo contrario, picaos que hacen todo el recorrido de la procesión de cerca de una hora de duración y casi 4.000 golpes”. En ambos casos, la labor de los hermanos cofrades es aconsejar qué tipo de madeja es la más adecuada y controlar los golpes. “Es importante que los golpes se den correctamente, evitar que se den todo el rato en el mismo sitio de la espalda, deben golpearse los dos lomos de la espalda, a la derecha e izquierda de la columna vertebral”.

Y también es el hermano cofrade el que decide cuándo parar y pinchar. “El hermano práctico es el que, con una esponja, una tortita de cera virgen con 6 cristales incrustados de dos en dos, pincha al disciplinante hasta en doce ocasiones para que salga la sangre acumulada en la espalda por los golpes”. Una vez pinchado y con una madeja desinfectada, “el picao recibe otros 10, 15 o 18 golpes más para que termine de salir toda la sangre. Es entonces cuando el picao se arrodilla durante unos segundos delante del paso que haya elegido y se dirige a la sede de la Cofradía donde es atendido por dos hermanos enfermeros que curan las heridas con agua de romero. Luego ya el tiempo lo cura todo”.

Y así, año tras año, San Vicente de la Sonsierra se convierte en el único municipio de España con una manifestación del rito penitencial mediante flagelación. Y picaos no faltan. “El mayor porcentaje de picaos es de aquí, pero también hay muchos disciplinantes de fuera de La Rioja, Gerona, Barcelona, Galicia, de las comunidades limítrofes e incluso extranjeros”. Oriundos y foráneos que repiten y se convierten en picaos en San Vicente de la Sonsierra cumpliendo así sus promesas y manteniendo viva una tradición que aunque no se tiene constancia de su antigüedad, sí que conocemos cuándo se presentaron los estatutos y ordenanzas de la Cofradía ante el Vicario General del Obispado. Hace 6 siglos, 1551.

Semana Santa 2024 en San Vicente de la Sonsierra

Jueves Santo

17:30 Misa de la Cena del Señor

19:00 Procesión de la Santa Cena (Picaos)

23:00 Hora Santa (Picaos)

Viernes Santo

11:30 Vía Crucis al Monte Calvario (Picaos)

18:30 Santos Oficios Pasión del Señor

20:00 Procesión del Santo Entierro (Picaos)

Sábado de Gloria

20:00 Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección

13:00 Santa Misa de Resurrección

Además, los picaos repetirán la penitencia en la Cruz de Mayo, el 3 de mayo si es domingo y si no el domingo siguiente sobre las 18:00 horas, y en la Cruz de Septiembre, el 14 de septiembre si es domingo, si no, el domingo siguiente, también sobre las 18:00 horas.