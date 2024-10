Aumentan las Infecciones de Transmisión Sexual en La Rioja, especialmente la gonorrea y la clamidia

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema importante de salud pública tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz. A nivel mundial, se observa una tendencia ascendente en las últimas décadas en el número de ITS.

Los datos disponibles del Informe sobre las estrategias para las ITS de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2024, sugieren que se está lejos de cumplir los objetivos de 2030, con tendencias crecientes en lugar de decrecientes en las nuevas ITS. Las ITS tampoco han dejado de aumentar en nuestro país, según el informe “Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones e Transmisión Sexual en España, 2023”, que ha publicado este lunes el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

Datos de incidencia en La Rioja

La clamidia es una de las infecciones que más han aumentado. Mientras que en el año 2016 se registraron en La Rioja 19 casos, con una tasa por número del 6% por cada 100.000 habitantes, la cifra creció en 2022 hasta las 141 infecciones y ha seguido creciendo después. En 2022 se registraron 184 casos y la tasa ascendió hasta el 57.09%.

En el caso de la infección gonocócica (gonorrea), el aumento ha sido igual de significativo. En 2016 se contabilizaron 28 casos en toda la comunidad autónoma y la tasa se situaba en el 8,92%. Unos años después, en 2022, el número de casos ascendía a 141 y en 2023 fueron 169 las infecciones registradas, con una tasa que ha ascendido hasta el 52,4%.

Otra de las ITS que ha aumentado es el linfogranuloma venéreo. De hecho, no se había registrado ningún caso históricamente hasta 2023 cuando se dieron 6 casos de esta enfermedad linfática, lo que supone una tasa del 1,8%.

La única ITS que ha ido descendiendo en La Rioja es la sífilis, una infección que nunca ha sido especialmente significativa. En 2016 se registraron 15 casos en toda la comunidad y en 2023 fueron 7, bajando la tasa de incidencia del 4,7% al 2,17%.

Incidencia en aumento desde el año 2000

Desde el inicio de la década de 2000 se observa un aumento en la incidencia de infecciones de ITS como la gonorrea, la sífilis y la clamidia, especialmente en hombres jóvenes, aunque la edad varía en función de la enfermedad. La clamidia, por ejemplo, es más común en menores de 25 años, a diferencia del linfogranuloma venéreo. El informe también advierte sobre la dificultad de comparar las tasas de incidencia entre comunidades autónomas debido a las diferencias en sus sistemas de vigilancia. Aunque todas las comunidades autónomas cuentan con declaración individualizada de casos, es crucial mejorar la calidad de los datos, especialmente en lo relativo al modo de transmisión.

Según el informe, entre 2021 y 2023 la infección gonocócica creció un 42,6% y la sífilis un 24,1%. La clamidia creció un 20,7% anual entre 2016 y 2023.

Para combatir el problema creciente de las ITS, España ha puesto en marcha el Plan de Prevención y Control de la infección por el VIH y las ITS 2021-2030, con el objetivo de eliminar estas infecciones como problema de salud pública para el año 2030. El plan se basa en un enfoque integral que abarca la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento, la atención a la cronicidad y la mejora de la calidad de vida, sin olvidar la lucha contra el estigma y la discriminación.

En línea con este plan, el Ministerio de Sanidad y la SEIMC han unido fuerzas para elaborar las nuevas Guías de Manejo de las ITS. Estas guías se presentarán en el marco de la jornada “Retos y oportunidades en el abordaje de las ITS”, que tendrá lugar en Valencia los días 21 y 22 de octubre de 2024. Este encuentro servirá como plataforma para analizar la situación actual de las ITS en España, debatir sobre los modelos de cribado e impulsar estrategias innovadoras que permitan revertir la tendencia al alza de estas infecciones.