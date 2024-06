La ayudas al comedor escolar subirán hasta los 985 euros por alumno ante el aumento del precio del menú

El Gobierno regional destinará el próximo curso 2024/2025 un total de 2,9 millones de euros en ayudas al comedor escolar para alumnado no transportados de La Rioja, lo que significa un millón más que la partida del pasado curso, que permitirá apoyar a las familias más vulnerables ante la subida de precio del menú. “Los criterios de adjudicación de este servicio han cambiado y se ha primado la calidad de los menús muy por encima de otros condicionantes como el precio, que ahora solo supone el 15% de la puntuación frente al 40% del anterior pliego”, dicen desde el Gobierno de La Rioja.

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, lo ha anunciado durante su comparecencia en el Parlamento de La Rioja, donde ha destacado que este aumento de las ayudas, que pasan de 1,9 millones en la convocatoria de junio de 2023 a 2,9 millones de euros para el próximo curso, un 52,6% más, y que permitirá “a las familias que cuentan con menos ingresos acceder a un servicio de comedor en los centros escolares de mayor calidad”.

El importe de estas ayudas al comedor escolar se establecerá según los intervalos de renta per cápita, estableciendo tres tipos: Tipo 1, que son las mayoritarias, para rentas per cápita hasta 6.200 euros y a las que se destina el próximo curso 985 euros por alumno; Tipo 2, para rentas per cápita superiores a 6.200 euros, a las que se destina 380 euros por alumno; y Tipo 3, para rentar superiores a 7.300 y hasta 8.300 euros, a las que se destina 190 euros por alumnos. Estas ayudas, cuya convocatoria publica mañana el BOR, podrán solicitarse entre el 19 de junio y el 2 de julio.

Aumento de las ayudas y de los umbrales de renta para ayudar a más familias

De esta forma, a partir del próximo curso, además de incrementar los umbrales de renta para acceder a estas ayudas, se aumentará en 425 euros la cantidad destinada a las familias beneficiaras de las ayudas Tipo 1, pasando de conceder 560 euros a 985 euros; las de Tipo 2 se ampliarán en 100 euros, pasando de otorgar 280 euros a 380 euros; y las de Tipo 3, aumentarán en 50 euros, pasando de conceder 140 euros a 190 euros.

Durante este curso que finaliza, se han beneficiado del Tipo 1 de estas ayudas 2.700 alumnos; 447 alumnos han recibido subvenciones del Tipo 2; y del Tipo 3 se han registrado 364 beneficiarios.

Por otra parte, el consejero de Educación y Empleo ha informado de que hoy se ha adjudicado el nuevo servicio de comedor escolar para el próximo curso 2024/205, que se distribuye en cinco lotes por un valor total de 5.988.087 euros, distribuidos en dos anualidades (2024 y 2025), con tres empresas que lo gestionarán a partir del próximo mes de septiembre. De esta forma, “un año después, se acaba con la mala ejecución de un mal contrato y ahora se prima la calidad, como ya ha demostrado la empresa que desde enero se ha hecho cargo de este periodo transitorio”.

Así, la empresa Mediterránea de Catering, que desde el pasado mes de enero ofrece este servicio de manera provisional en toda La Rioja, se encargará de los lotes 1 y 4 (Rioja Baja y Logroño y Área Metropolitana II); Servei D’Apats llevará los lotes 2 y 5 (Rioja Alta y Logroño y Área metropolitana III); y la empresa Servicios Renovados de Alimentación se hará cargo del lote 3 (Logroño y Área Metropolitana I). El precio del servicio por menú y día asciende a 7,49 euros (más IVA) en el lote 3; y a 6,75 euros (más IVA) en el resto de los lotes.

En lugar de en un lote único como ocurría hasta ahora, el reparto en tres lotes ha facilitado la concurrencia de más empresas y redundará en una atención más cercana y de mayor calidad. En la elaboración del pliego para contratar el servicio de comedor escolar se ha favorecido la cocina de cercanía, primando la proximidad al centro escolar, así como el uso de verduras y hortalizas. Además, se aumenta la ratio de cuidadores para la atención de los alumnos y las penalizaciones por posibles infracciones serán más graves.