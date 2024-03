De la cesta del desayuno a los muebles: una estancia turística para dejar riqueza en el entorno

Los apartamentos Rioja Valley de Cenicero son el sueño cumplido de Soraya Sáez. Quería ser embajadora de su pueblo y darlo a conocer: “Veía potencial y que faltaba un negocio turístico, además de que podía ser una oportunidad para trabajar para mí y disponer de mi propio tiempo”.

En un momento de incertidumbre para el turismo, en medio de la pandemia de covid, Soraya Sáez abrió las puertas de sus apartamentos turísticos, creados con un objetivo claro: dejar riqueza en el entorno, con profesionales y materiales de cercanía siempre que fuera posible. Para ello rehabilitó una antigua casona de 1900, la obra la realizaron constructores del mismo Cenicero, las ventanas son de Ojacastro, los muebles de Nájera, la cocina de Logroño y los textiles y los enseres de tiendas de proximidad.

¿Por qué esta apuesta tan decidida? Soraya lo tiene claro: “Porque lo aplico a mi vida personal. Miro siempre de donde es el origen, no compro de fuera de Estaña, si es riojano mejor, y si no lo más próximo. Le das de comer a alguien de tu zona y generas esa riqueza. Intento crear esa economía circular. Si lo hago en mi vida, cómo no iba a hacerlo en los apartamentos”.

Los productos kilómetro cero están en todos los lados de la experiencia de los Apartamentos Rioja Valley. “En la cesta del desayuno hay embutido de Baños de Río Tobía, huevos de Uruñuela, pan y cruasanes de la panadería de Cenicero, fruta de Moncalvillo y de temporada”, explica la responsable de este negocio turístico. Y los huéspedes valoran que den importancia al producto de cercanía: “El objetivo es dar a conocer nuestra tierra y además de lo que puedan visitar, los productos también dicen mucho de ella”.

Incluso la decoración de este alojamiento turístico quiere contar qué es Cenicero. Por eso, los cuatro llevan nombres de cosas que identifican al municipio y una decoración acorde con ello: Viñedos, Trujales, Cuevas y Barricas. Soraya Sáez muestra a su clientela el patrimonio de Cenicero y toda la zona con rutas diseñadas por ella misma: “les hago conocer lo que a mí me gusta y conozco”. En la experiencia turística que ha creado también es importante las sinergias con bodegas, calados y otros negocios para que los puedan visitar las personas que se alojen en los apartamentos de Soraya Sáez.

Está satisfecha con los primeros años de andadura de su negocio aunque, en pleno boom de pisos turísticos, lamenta que las condiciones y obligaciones no sean iguales para todos. No obstante, está muy satisfecha con la experiencia turística que ha creado. “Cenicero ya era conocido y lo que tiene lo tenía antes de montar mi negocio, los viñedos y las bodegas ya estaban aquí. Pero quería darle a la gente la posibilidad de que se quedara aquí y así descubrirle mi pueblo a muchas más personas”.

*Contenido patrocinado por el Gobierno de La Rioja