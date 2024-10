Concentración por los 'incumplimientos“ de Correos: un año sin cartero en el Valle del Jubera y citaciones médicas que llegan tarde a los pueblos

El Sector Postal de UGT Servicios Públicos La Rioja se ha concentrado en la unidad de reparto de Correos de Lardero para denunciar los “continuos incumplimientos” de Correos con el Servicio Postal Universal. UGT critica que la empresa pública “incumple de forma sistemática los plazos en el reparto de notificaciones, paquetería y correo ordinario en Lardero y poblaciones dependientes”, una situación que se ha denunciado también durante este año entre otra comarcas riojanas.

Los vecinos de la localidad de Lardero y poblaciones dependientes sufren el “abandono y el deterioro del servicio”, ha denuciado UGT, porque “no se cubren las vacantes que se producen en La Rioja por jubilaciones, concurso de traslados, vacaciones, permisos, licencias y asuntos propios”. El secretario del Sector Postal de UGT, Alberto San Emeterio, afirma que “el volumen de trabajo que se genera en esta unidad es incompatible con la calidad del servicio que se está dando”.

San Emeterio ha asegurado que los carteros “ya no pueden más”, y que “están estresados y cansados”. “Cada vez hay más trabajadores de Correos que están de baja en La Rioja, hoy en día tenemos alrededor de un 15% de la plantilla”, ha constatado el secretario del Sector Postal, quien ha añadido que “en las zonas rurales las citaciones médicas llegan tarde”.

Ha denunciado que una población como Lardero, con más de 10.000 habitantes, no tenga cartero, y que ese trabajo lo tengan que asumir los carteros que trabajan en zonas rurales, los cuales “ya están sobrecargados”, asegura el portavoz de UGT. “El Valle del Jubera es otra de las zonas muy perjudicadas, llevan más de un año sin cartero”, ha expresado San Emeterio, quien ha detallado que la cartera que trabaja en Agoncillo lleva ya 6 meses de baja, y desde entonces, nadie ha cubierto su puesto.

Asimismo, ha subrayado que “la empresa no contrata personal, no cubre las vacantes, y no le preocupa si las notificaciones llegan tarde”. “El servicio lleva empeorando desde hace cuatro años, y vamos de mal en peor”, ha expresado San Emeterio. Por otro lado, ha recordado que en un mes se acerca la campaña de Navidad “y la plantilla no va a poder asumir la carga de trabajo con el personal que hay en la empresa si no hay contratación”.

Preguntados por este asunto a principios de mes, Correos señaló que el servicio está garantizado en todas las localidades mencionadas y en la totalidad del territorio. “En función de la actividad de cada momento, Correos adopta las medidas organizativas que correspondan para asignar de manera eficiente los recursos, tanto humanos como logísticos o tecnológicos”, argumentan desde la empresa pública.

Aseguran que los actuales volúmenes de envíos se están gestionando con el personal adecuado en turnos de mañana y tarde y “se están cumpliendo los plazos de calidad y entrega comprometidos con los clientes que son diferentes para cada tipo de producto”.