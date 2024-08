Daroca vuelve a quedarse sin agua: cortan el suministro durante las fiestas

A partir del miércoles pasado empezaron a llegar a Daroca de Rioja unos 70.000 litros de agua en cisternas para solucionar los problemas de sequía que venían sufriendo desde principios de julio. Sin embargo, apenas cinco días después y todavía durante las fiestas patronales, el agua ya se ha agotado y han tenido que volver a los cortes.

Este domingo a las 23.00 horas el Ayuntamiento avisó a través de Whatsapp que iba a cortarse el agua a partir de las 23.30 horas y hasta las 7 de la mañana, cuando los vecinos y vecinas todavía estaban en la calle participando en los actos festivos. La situación está caldeando los ánimos en el pueblo, más aún cuando la falta de agua se produce en medio de una de las olas de calor más intensas del verano.

Mientas muchas personas están convencidas de que el gasto de agua se debe a averías, el alcalde de la localidad, Luis Armando Rodríguez, señala que “el consumo hoy se encuentra en niveles aceptable que no hacen pensar en averías”. “No se ha localizado ninguna fuga, pero tampoco se puede descartar, por lo que hemos contratado un estudio que analice todas las tuberías, que se hará cuando se recupere la presión”, ha avanzado el alcalde. Por su parte, los vecinos lamentan que “la única decisión que toma el alcalde son los cortes de agua pero el problema no se soluciona”.

El alcalde puntualiza que las cisternas “son solo un parche porque no hay agua suficiente para servir a toda la demanda” y no se ha sorprendido de que ya se hayan agotado los 70.000 litros: “ha servido para todo el fin de semana de fiestas”. “El problema es que la fuente esta medio seca porque no ha nevado y no ha entrado agua”, insiste Rodríguez, que ya ha solicitado nuevas cisternas al Gobierno de La Rioja, que llegarán a partir de mañana, pues hoy se encuentran ofreciendo suministro a otras localidades.