Sin agua en Daroca de Rioja: el alcalde asegura que se ha “medio secado” la fuente

El vecindario de Daroca de Rioja está sin agua. El alcalde de la localidad, Luis Armando Rodríguez Echapresto, ha cortado el suministro al vecindario. La excusa, el alto consumo y el incremento de vecinos durante la época estiva y que se ha “medio secado la fuente que nos abastece”. Los habitantes de este municipio riojano no han recibido nada bien esta medida porque aseguran que “no hay más sequía que otros años ni más gente en el pueblo”.

Los problemas con el agua comenzaron a principios de julio, el día 4. Desde entonces se están realizando cortes de agua por la noche, de 23:00 a 7:00 horas, “porque los depósitos están casi vacíos”, explica el alcalde al vecindario. Ahora, los cortes de agua también se realizarán durante el día. “Seguimos teniendo problemas con el agua y seguimos teniendo un consumo muy elevado. Lo más probable es que a lo largo de la mañana nos quedemos sin agua. Para intentar recuperar se cerrará también el agua de 16:00 a 21:00 horas” como así ha sido.

Muchos de los vecinos de Daroca de Rioja aseguran que estos problemas son producidos por averías en la red de abastecimiento y no por el aumento del número de vecinos y del consumo de particulares. Por lo que consideran que las medidas adoptadas por el alcalde no van a solucionar el problema. ¿Se garantiza con estos cortes el suministro de agua? ¿Se ha asegurado que no hay ningún déficit ni avería en el sistema?, se preguntan muchos vecinos y vecinas.

Daroca de Rioja cuenta con 60 habitantes censados, un número que al igual que otras localidades riojanas se multiplica durante el verano. Además, y como en numerosos pueblos riojanos, Daroca de Rioja celebra sus fiestas patronales en agosto, concretamente el próximo jueves 8 de agosto. ¿Se arreglarán los problemas de agua para las próximas fiestas?

Desde el Ejecutivo regional han confirmado a Rioja2 no tener constancia de ningún problema de agua “y que por supuesto si hubiera alguna solicitud de camión cisterna, se enviaría sin problemas”