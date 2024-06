Dulzainas y bailes para celebrar San Juan

Una calle “que es como un pequeño planeta” dentro de Logroño, una calle “con alma propia” y que afronta “una experiencia llena de nostalgia, pero también repleta de futuro” con sus vecinos, comerciantes y hosteleros. Han sido las palabras con las que el alcalde Conrado Escobar ha definido a la calle San Juan en su pregón que ha dado comienzo a las fiestas de esta tradicional vía del Casco Antiguo logroñés.

Un acto de inicio de fiestas que ha estado precedido por las palabras del 'alcalde' de la calle, que, entre otras cosas, y con continuos 'vivas' a la calle coreados por los asistentes, ha reivindicado “la importancia de una calle emblemática, castiza y querida por todo Logroño”.

Tras su intervención, este 'alcalde' ha cedido la palabra al otro primer edil logroñés. Escobar ha centrado la mayor parte de su pregón en los “recuerdos, algunos están aquí muy vivos, muy presentes, y voy a tratar de evocar lo que para mí es esta hermosa calle que es de lo mejorcito de Logroño, no quiero decir que sea la mejor del mundo, pero desde luego es una de las mejores”.

“Dicen que la infancia es la verdadera patria, y la infancia tiene nombres, tiene lugares. La mía, mi niñez, es muy logroñesa y se pierde por la San Juan, un pequeño universo que resumía lo mejor de Logroño, como una ciudad dentro de la ciudad, en la que había de todo y bueno. Esta calle tiene algo mágico”, ha afirmado Escobar.

Ha repasado, de este modo, desde los chamizos de los partidos políticos que se instalan en esta calle por San Mateo -“y nos llevamos mucho mejor que en el Congreso de los Diputados”-, hasta el comercio de sus padres, 'Lámparas Escobar', pasando por la cercana calle Ollerías -rememorando el atentado terrorista allí ocurrido-, “las conversaciones y la prensa y conversaciones en Paracuellos, la farmacia ”digna de figurar en Harry Potter“, las flores ”que eran los hermanos Medrano que nos enseñaban a los niños que estábamos aquí los misterios de la bicicleta“.

Especial recuerdo ha tenido con “Carmen, la lotera -abuela del hoy diputado regional de Vox Ángel Alda, también presente-, que regentaba no ya una lotería sino un verdadero matriarcado de la buena suerte”, o con el recientemente nombrado cronista oficial de la ciudad, Federico Soldevilla.

“Entrar en la calle San Juan era algo así como una aventura, lo era ayer y lo es hoy. Esta calle lo digo de verdad con todo el respeto tiene alma, tiene alma propia. Comerciantes, vecinos, hosteleros, visitantes forman, formáis, formamos aquí un pequeño planeta”, ha dicho Escobar.

El alcalde ha continuado en su pregón nombrando a vecinos de la San Juan, hasta llegar a Liber -abuela de Sergio, el presidente de los hosteleros de la calle- que siempre ha vivido en la vía y que en el mes de septiembre cumplirá 91 años; y a Teo Martínez, “porque teníamos hasta fotógrafo propio, nuestro Teo que era ciclista pero tenía vocación de reportero pero no de las fotos, sino de reportero de la vida”.

Incluso, tras repasar algunos de los establecimientos comerciales y hosteleros de la calle -entre los que ha destacado que han llegado familias chinas, rumanas o peruanas- ha recordado “el escaparate de Javier y de Carmen, joyeros, artesanos y confidentes de felicidades ajenas, y si no, aquí tengo este anillo que desde el año 93, me une a lo que me da a mí la felicidad, que es mi mujer”.

“Podría seguir para siempre, y aún así, prometería volver mañana, porque siempre hay algo que descubrir en la calle San Juan. Os las gracias como alcalde, pero sobre todo como logroñés, porque la gente de ayer, la de hoy, hacéis de la San Juan una experiencia que es lo más importante, no de nostalgia, sino una experiencia repleta de futuro. ¡Viva la calle San Juan!”, ha concluido Escobar.

Con dulzainas y bailes ha finalizado este acto que ha iniciado l as fiestas. Desde este domingo, música, homenajes, exposiciones, procesión, ofrenda floral, cena de hermandad o la celebración de la 'I Cata Popular' forman parte del programa festivo de la calle San Juan, hasta el próximo jueves 27 de junio.