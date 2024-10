Elecciones en la UR: el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, Emilio Jiménez, candidato a rector

A finales de año, la Universidad de La Rioja elegirá nuevo rector o rectora. Un cargo al que no optará el actual, Juan Carlos Ayala. El pasado 30 de septiembre, Ayala anunció su intención de concurrir a la reelección. Y en la carrera hacia el rectorado, ya van apareciendo algunos nombres. Es el caso del catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de La Rioja, Emilio Jiménez quien ayer lunes ya comunicó a los miembros de la Comunidad Universitaria sus intenciones. Y es que Jiménez opta al rectorado de la UR “desde una serena reflexión sobre los desafíos que debe afrontar la Universidad”.

Jiménez cuenta con 26 años de experiencia como profesor e investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, un bagaje que le ha permitido aprender que “el progreso se alcanza a través de la combinación de diálogo y decisiones razonables bien fundamentadas”. Además concurre a este proceso electoral para lograr “una gestión transparente y participativa, en la que se dé voz a todos los que conforman la Comunidad Universitaria”.

¿Quién es Emilio Jiménez Macías?

El profesor Emilio Jiménez Macías ha dedicado su vida al avance de la ingeniería y la universidad, con un sólido compromiso hacia la investigación y la formación de nuevas generaciones. Como Catedrático en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Rioja, ha asumido diversos roles de liderazgo, entre los que destacan la dirección del grupo de investigación Design Modeling and Simulation in Science and Engineering (DeM&S) y la coordinación del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Asimismo, dirige el Máster en Ingeniería Industrial, lo que le ha permitido influir directamente en la formación de futuros ingenieros.

Su trayectoria investigadora es destacada, con 114 artículos publicados en revistas indexadas en JCR, que le han otorgado un índice h de 20 y 1821 citas. En Scopus, ha contribuido con 239 trabajos y ha acumulado 2721 citas, con un índice h de 25. En Google Scholar, sus trabajos alcanzan las 4304 citas y un índice h de 34 (e índice h10 de 103). Estos logros lo posicionan como un referente en áreas clave como la simulación, la ingeniería de sistemas, la Industria 4.0, el medio ambiente y las energías renovables.

Como mentor, ha dirigido 35 tesis doctorales, dos de ellas galardonadas con premios nacionales CEA-IFAC. Su participación en más de 40 proyectos de investigación, incluyendo proyectos europeos y nacionales, así como su papel como investigador principal en 21 proyectos de colaboración con empresas, destaca su capacidad para conectar la investigación académica con las necesidades del sector industrial y la sociedad.

Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Extraordinario de Doctorado y varios premios del Consejo Social de la Universidad de La Rioja por su labor investigadora y de transferencia de conocimiento. Además, es inventor de 71 patentes, lo que refleja su enfoque en la innovación aplicada.

A nivel internacional, ha desempeñado importantes roles de responsabilidad, como presidente de la Federación de Sociedades Europeas de Simulación (EUROSIM) entre 2016 y 2019, y ha organizado destacados congresos internacionales, consolidando a la Universidad de La Rioja como un punto de referencia para la comunidad científica global en el ámbito de la simulación y la automatización.

Su carrera no solo está marcada por su investigación, sino también por su capacidad para formar, liderar y conectar el conocimiento científico con la práctica industrial, contribuyendo al prestigio académico de la Universidad de La Rioja y a la formación de una nueva generación de ingenieros e investigadores en La Rioja.