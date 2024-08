Holika y Gran Reserva se quedan en Calahorra al menos 3 años y el Ayuntamiento los patrocinará con 350.000 euros

Los festivales Gran Reserva y Holika se quedan en Calahorra, al menos los tres próximos años. Este viernes la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la empresa organizadora Burcor Producciones han firmado un contrato de patrocinio por el que el Consistorio calagurritano aportará 100.000 euros al Gran Reserva y 250.000 euros al Holika.

Este es el compromiso económico del Ayuntamiento. Pero hay más porque tal y como ha aseverado la alcaldesa “vamos a seguir invirtiendo en la infraestructura en la que se desarrollan los dos festivales para que su aforo pueda aumentar como mínimo hasta 25.000 personas. Holika está creciendo y necesita un espacio más grande para poder acoger a más público y vamos a trabajar para conseguirlo”.

A principios del mes de abril de este año, y antes de la celebración de los festivales, Ecologistas en Acción denunciaba públicamente que se habían arrasado más de 4.000 metros cuadrados y que se habían talado más de 200 árboles y arbustos precisamente con ese objetivo, duplicar la superficie de la explanada destinada a los conciertos del Holika. Tres semanas después de la denuncia de la asocaición ecologista, la promotora de los festivales Holika y Gran Reserva, Burcor Producciones, reconocieron ser los responsables de esa intervención en el soto natural, que se realizó sin ninguna autorización y cometiendo varias infracciones. Entre medio, demasiados días sin respuesta porque tanto desde el Ejecutivo regional como desde el Ayuntamiento de Calahorra aseguraron a este medio desconocer quién era el responsable de la tala.

Finalmente, el 30 de abril, la promotora de los festivales Holika y Gran Reserva, Burcor Producciones, reconocía ser la responsable de esa intervención en el soto natural, que se realizó sin ninguna autorización. Así lo conformó la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, que recibió un escrito del Ayuntamiento de Calahorra en el que la promotora reconocía los hechos. Hasta esa fecha, 30 de abril, la promotora se había limitado a responder a las consultas de Rioja2 que “no tenían información al respecto”.

Pero esta no fue la única polémica que ha salpicado a estos festivales. Y es que el Amadeo Llados y otros pseudugurús de la libertad financiera se colaron dentro de la programación del Gran Reserva, unas charlas que formaban parte de una actividad paralela al festival musical. Tras publicar Rioja2 la presencia de este pseudogurú, Gobierno municipal y regional se esforzaron en aclarar que ninguna de las dos instituciones colaboraba en la organización de dichas charlas. Desde el Gobierno de La Rioja reiteraban que el apoyo del IRJ se traducía en descuentos en las entradas de los conciertos a los usuarios del carné joven, no al ciclo de conferencias en las que iba a participar el pseudogurú. El Ayuntamiento por su parte también trataba de desvincularse de dichas charlas asegurando que el patrocinio municipal era exclusivamente para los conciertos aunque la organización y la marca de uno y otro evento era el mismo y además el Ayuntamiento de Calahorra cedió un espacio municipal para el desarrollo de estas charlas. Finalmente, Llados nunca pisó Calahorra porque no llegó a participar en el evento alegando motivos personales.

Han elegido Calahorra frente a 4 ofertas de ciudades más grandes

Más de un mes después de la celebración de los festivales, Arceiz ha insistido a la promotora que “estáis en la mejor ciudad para hacer estos festivales y estáis en el mejor sito de la ciudad, el entorno de la Catedral, que ofrece la mejor panorámica de Calahorra”, ha destacado la alcaldesa de Calahorra, que ha añadido que “celebramos que la empresa haya elegido nuestra ciudad para celebrar los festivales porque tenían otras ciudades aspirantes a albergarlos”.

“Es una gran noticia para los jóvenes y para los calagurritanos en general. Además, Calahorra no solo se sitúa en el mapa nacional sino que esta vez vamos a dar un salto porque también se va a promocionar en los Estados Unidos. De manera, que ese posicionamiento musical de Calahorra amplía sus fronteras y nos van a ver desde Miami”, ha subrayado Mónica Arceiz, que ha finalizado felicitando a Burcor “por haber elegido Calahorra y le doy las gracias y también felicito a los calagurritanos porque Holika y Gran Reserva van a seguir en Calahorra 3 años más”, como mínimo.

Por su parte, Mario Cornago de la empresa promotora ha afirmado que “han sido meses complicados porque hemos tenido 4 ofertas para montarlos en otras ciudades más grandes que Calahorra” y que agradece “el esfuerzo tan grande que ha hecho el Ayuntamiento. Lo importante es que nos quedamos Calahorra”.

Holika se celebrará del 25 al 28 de junio y Gran Reserva no tiene fecha fija todavía. “O el fin de semana previo a Holika, como este año, o el posterior, 4 y 5 de julio. Vamos a superar los 8-10 millones de esta edición entre los dos festivales. Queremos mejorar el recinto, seguir creciendo y dotar de mejores servicios”, ha avanzado Cornago.

“Para nosotros era fundamental crecer y romper la barrera de los 2.000 asistentes diarios para competir con otros festivales nacionales e internacionales y poder llevar el nombre de Calahorra por todo el mundo”, ha valorado el CEO de Burcor, que ha declarado que “nuestra apuesta es Calahorra y La Rioja. Vamos a trasladar el domicilio fiscal de la empresa de Navarra a Calahorra. Estamos con los trámites”. Pronto se pondrán a la venta las entradas y se anunciarán los primeros artistas que actuarán en Holika y Gran Reserva.