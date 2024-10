El movimiento feminista de La Rioja se concentra contra la sentencia por abuso sexual a menores de Murcia

El movimiento feminista se concentra en Logroño en apoyo a la Asamblea Feminista de la Región de Murcia para mostrar su rechazo a la sentencia contra siete empresarios condenados por abuso sexual a menores y proxenetismo, que no ingresarán en prisión, así como para transmitir su solidaridad a las víctimas.

Siete empresarios condenados por la Audiencia Provincial de Murcia a diversas penas de prisión y multa por abusos sexuales y proxenetismo de 13 menores no ingresarán finalmente en prisión tras suspenderse su condena. En su lugar, prometen no volver a delinquir en los próximos años, se les ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros, pagarán entre 500 y 2.000 euros a las víctimas y harán un curso de reeducación sexual. “Ante esta intolerable situación”, ha condenado el movimiento feminista, la Asamblea Feminista Región de Murcia y Fórum de Política Feminista de Murcia han convocado hoy a las 20 horas a la ciudadanía en todo el territorio nacional como protesta. En La Rioja, la concentración tendrá lugar este martes 15 de octubre, frente al Palacio de Justicia de Logroño, en la calle Marqués de Murrieta, 45.

“Estamos hablando de empresarios reputados, con nombres y apellidos, que abusaban y explotaban sexualmente a las menores de 13 a 17 años y las captaban en los colegios o discotecas light”, alertan. Sobre los hechos condenados, recuerdan que “los proxenetas exigían a las menores imágenes suyas en determinadas poses y luego las incluían en un catálogo. En total, llegó a haber fotos de más de 400 menores”. Debido a una dilación indebida de diez años por parte de la Justicia, condenas que oscilaban entre 24 y 56 años de cárcel acabaron siendo de cinco meses a dos años hasta, finalmente, conseguir librarse de la cárcel con un cursillo.

“Consideramos gravísimo este caso no solo por la impunidad de quienes ostentan el poder y el dinero y se creen con el derecho de cometer estos delitos sin consecuencias, sino también por el mensaje que se lanza a las demás víctimas de violencia y explotación sexual que dudan sobre si denunciar o no: un mensaje de revictimización e impunidad que no podemos tolerar”, han señalado el movimiento feminista en la convocatoria de la protesta.