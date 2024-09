Nuevo retraso en los llamamientos de docentes: “un fallo informático impide acceder al proceso y Educación no responde”

El primer llamamiento del curso de solicitudes de vacantes y sustituciones de Educación ha vuelto a sufrir retrasos. A pesar de estar previsto que se publicara a las 13.00 horas, cuando ha llegado esa hora no solo no se ha publicado si no que no se ha dado ninguna explicación desde la Consejería de Educación, ni siquiera a los sindicatos.

“Un fallo en la página web de Educarioja está impidiendo acceder a dicho proceso en el que los y las docentes se están jugando su futuro y su puesto de trabajo”, ha denunciado CCOO. “Una vez más, la inoperancia, la ineptitud y desidia de la Administración sigue marcando el ritmo del personal docente de La Rioja”, han añadido.

La publicación se ha demorado hasta minutos antes de las 16.00 horas, si bien el sindicato STAR ha informado que “los destinos publicados no son del todo correctos puesto que no aparecen todos los destinos que los centros han solicitado, por lo que se esperan cambios y correcciones del mismo para que el lunes todos los docentes estén en los centros”.

“Por parte de algunos de los los equipos directivos afectados con plazas pendientes de publicar, ya se están dando los pasos para que estas correcciones se produzcan cuanto antes y, sobre todo, en este primer llamamiento”, han explicado.

También STAR ha denunciado la “incertidumbre y malestar entre los docentes que dependen de este proceso para conocer su destino laboral”. “A estas alturas y, teniendo en cuenta los fallos en procesos anteriores, cualquier inconveniente o retraso de lo acordado, por pequeño que sea, no hace más que generar más miedo e incertidumbre entre el profesorado. Qué menos que informar de ello a través de los medios oficiales y así lograr tranquilizar a los posibles afectados”, han añadido.

“Exigimos a la Consejería de Educación que cumpla con los plazos establecidos y que tome medidas urgentes para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. Es imprescindible que se tomen medidas seriamente que logren solventar los continuos problemas de gestión y se respete la planificación acordada para garantizar el correcto funcionamiento del sistema educativo y el bienestar tanto de los docentes como del alumnado”, ha concluido STAR.